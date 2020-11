Jaroslava Kabelková, nová držitelka dobrovolnického ocenění Křesadlo za oblast Havlíčkův Brod, věnuje většinu svého volného času druhým. Seznam toho, co dělá pro ostatní, vydá za několik dobrovolníků. „Ono se to pořád tak nějak nabaluje,“ směje se.

Předávání cen Křesadlo. Ocenění převzali Jaroslava Kabelková a Tomáš Mrtka. | Foto: FOKUS Vysočina

Pravidelně dochází k dětem i seniorům. „Na SeniorPointu vedu cvičení a nording walking, v domově důchodců mám tvořivé dílničky a cvičení na židlích a v Alzheimer centru také tvoříme a procvičujeme jemnou motoriku. Chodím ale i do knihovny, kde máme kreativní hodinky s dětmi. A do toho jsem se teď ještě přihlásila do školky jako čtecí babička,“ vyjmenovává paní Kabelková výčet svých aktivit.