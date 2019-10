U kostelíka se během dopoledne střídali stavební dělníci i několik dobrovolníků. „Je to tak půl na půl. Jsou tady chlapi z firmy, kteří nám pomáhali dělat střechu, ale i naši kamarádi, členové spolku a další dobrovolníci,“ přiblížil Vít Vodrážka, jednatel spolku Epigram, který se stará o opravu kostelíka.

V současné době sundavají interiérové omítky. „Na severní části kostela jsou zdi mokré až do třech metrů. Je to způsobené tím, že omítka, která tam byla z padesátých let minulého století, byla cementová, takže byla uzavřená a vůbec nedýchala,“ vysvětlil Vodrážka.

Někteří pracanti se ale přesunuli i před kostel. „Začínáme i s částí exteriérů, kde se nestaví cyklostezka, tedy na jihu. Tato strana je paradoxně trošku lepší, protože je dál od řeky,“ doplnil jednatel spolku.

Podobná akce se konala už v pondělí 28. října. I tento den hodnotí organizátoři dobrovolnické akce velmi kladně. „Jsem rád, že lidé přišli a pokračuje se v opravách. Dokonce se tady sešlo tolik lidí, že jsme bojovali s nedostatkem nářadí,“ zasmál se Vodrážka.

Do zimy mají ještě nemalé cíle. „Chtěli bychom stihnout jižní venkovní omítky a pokud se to podaří, tak i strhnout terén na této straně. V současné době jsme zhruba 50 centimetrů nad původní dlažbou, což kostelu samozřejmě neprospívá,“ prozradil Vodrážka.