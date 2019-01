Havlíčkův Brod - Bez rozdílu věku a pohlaví, bez ohledu na umístění a čas.

Jaromír Kulhánek | Foto: DENÍK/archiv

Zkrátka a dobře všichni, kteří se v sobotu postavili na start Borovské 10, do puntíku naplnili motto tohoto amatérského běžeckého podniku: Běžecký závod není souboj s časem ani tratí, ale souboj se sebou samým! Stačilo totiž pohlédnout do tváře běžců a běžkyň, kteří se v horkém odpoledni poctivě poprali s deseti kilometry v okolí Havlíčkovy Borové, a bylo jasné, že skutečně překonali sami sebe. Potlesk publika v cílové rovince si proto zasloužili všichni. Skupinku borovských nadšenců, kteří jednou přišli s nápadem „střihnout si jen tak deset kilometrů", jistě nenapadlo, že o pár let později budou do startovní listiny zapisovat stovky jmen z mnoha míst republiky. A nenapadlo je ani to, že právě jejich závod bude pomáhat i potřebným – v tomto případě klientům Fokusu Vysočina. Potlesk by měl proto zaznít znovu…