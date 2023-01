Obyvatelé Světlé nad tím krčí rozpačitě rameny. „Nevím, co bych k tomu řekl,“ poznamenal místní Jaroslav Mikeš. „Nebudu to komentovat,“ prohlásil ředitel základní umělecké školy Roman Kostinec. Podle Jaroslavy Holoubkové jde o věc téměř trestuhodnou. „To nikoho nenapadne udělat sondy, jak vypadá náměstí, když je všude samá žula,“ podivila se Holoubková.

Stavební práce na náměstí provádí firma Dlažba Vysoké Mýto. „Nový termín dokončení stavebních prací na náměstí je konec května letošního roku,“ informoval jednatel firmy Bedřich Dundych. Řekl také Deníku, co stavební práce komplikuje. „Například tvrdé podloží. Pod náměstím je to samá skála. Museli jsme změnit postup a technologii stavebních prací a najmout si techniku, která by terén zvládla,“ vysvětlil Dundych.

Jak dodal, čekala na stavební dělníky některá překvapení, s nimiž nepočítali. „Například jakýsi starý topný kanál přes náměstí, o kterém zřejmě už nikdo nevěděl. V našich plánech rozhodně nebyl,“ zdůraznil Dundych.

Problémy s podložím měla firma i v první fázi rekonstrukce před dvěma lety. Firma na týden přerušila stavbu. Podle mluvčí radnice Blanky Sedlákové se město tehdy dohodlo s firmou na uznání víceprací. Situace se teď opakuje. „Dle posledního dodatku činí cena víc než pětasedmdesát milionů korun,“ upřesnila Sedláková. Většina peněz je už prostavěna. Na letošek počítá rozpočet města s doplatkem ve výši přes sedmnáct milionu korun na náměstí a částkou skoro osm milionů na stavbu turistického informačního centra.

Podle Blanky Sedlákové na posunutí stavebních prací radnice upozornila už na podzim. „Během stavebních prací se vyskytly komplikace týkající se zeminy. Stavba se proto musela nově vzniklé situaci přizpůsobit a změnit technologii, zajistit jiné stavební stroje,“ informovala Sedláková.

Silnice vedoucí náměstím, chodníky a parkovací plochy jsou nyní v předčasném užívání. Parkování na náměstí je zatím pro všechny bezplatné, ale od příštího týdne budou již plochy zpoplatněny částkou dvě koruny za první hodinu a dvacet korun za každou další započatou hodinu. U budovy radnice je vyhrazeno pět parkovacích míst pro potřeby městského úřadu, kde se smí parkovat pouze s platnou parkovací kartou, kterou vydává úřad.

Nejpozději do konce května letošního roku musí být rekonstrukce náměstí zcela dokončena. „Zbývá kamerový systém na náměstí, optické sítě, stavební úpravy zpevněných ploch, oprava kašny, městský mobiliář, prodejní stánek, vegetační úpravy a závlahový systém,“ upřesnila Sedláková.

Pokud to počasí dovolí, budou práce pokračovat i v zimních měsících. Z projektu byla vyjmuta stavba nového informačního centra, která je podle Sedlákové řešena samostatně a hotová má být do konce června.

