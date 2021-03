Doktoři na Vysočině: Nemáte zubaře, stěžujte si na ministerstvu, radí právník

Ke komu budu chodit, když zubař u nás není, stěžuje si Marie Jakoubková z Přibyslavska. Už víc než tři roky je město bez zubaře. Podobné to je na celé Vysočině. Podejte stížnost, nejlépe hromadně, radí právník Luboš Kliment ze Žďáru nad Sázavou. Hromadnou žalobu ale nechystá. „Soud nikam nevede. Skončilo by to jak Čapí hnízdo. Hledejme jinou cestu,“ vysvětluje právník.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

K tomu, aby si pacienti mohli na nedostatek zubařů stěžovat, stačí vyplnit on-line formulář na webu Ministerstva zdravotnictví. Jedním z nespokojených je právě město Přibyslav. Zubařka odešla na mateřskou a několik let se ještě do ordinace nevrátí. „Stěžovali jsme si už několikrát. A já navíc navštívil v Praze prezidenta Stomatologické komory Romana Šmuclera. Jisté šance by byly, ale musíme si rozmyslet, co dál,“ říká starosta Přibyslavi Martin Kamarád. V ostatních městech na Vysočině je situace podobná. Zubaři zavřeli ordinaci, odešli do důchodu, někdy zemřeli a tisíce pacientů se ocitly ve vzduchoprázdnu. Monarchista a starosta Jindřich Holub: Chybí nám stabilita, hrdost a řád Přečíst článek › Jediným řešením je jet za zubařem do Prahy nebo do Brna, kde ordinace pacienty stále ještě přijímají. „Není normální jezdit k lékaři stovky kilometrů daleko,“ zdůrazňuje Kliment. Loni na podzim proto psal dopisy s popisem kritického nedostatku zubařů na Vysočině nejen na VZP, ale také na Ministerstvo zdravotnictví. Kde zubař chybí a co dělat



Zubař chybí v Třešti, Dolní Cerekvi, Polné, Kostelci nebo Větrném Jeníkově. V Přibyslavi, Ždírci nad Doubravou i ve Štokách Podle právníka stačí vyplnit jednoduchý formulář na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví nedostupnapece.mzcr.cz. Nezapomeňte zaškrtnout kolonku - Poslat dopis na vědomí Ministerstvu zdravotnictví. Jenže podle Klimenta se nic neděje. „Dostupnost zdravotní péče je jednoznačně dána zákonem. Vláda stanovila, že každý pojištěnec musí mít takzvanou primární péči, kam patří i zubař, dostupnou v dojezdové vzdálenosti autem do 35 minut,“ zdůrazňuje právník. Jenže praxe je jiná. Proto právník Kliment radí lidem a starostům obcí, aby si hromadně na nedostatek zubařů stěžovali. Ministerstvo zdravotnictví o problému ví a stížnosti se jen hrnou. „Ministerstvo eviduje za období od ledna 2018 do 28. února 2021 v Kraji Vysočina 206 stížností pojištěnců na nedostupnost zdravotní péče, z čehož 191 stížností bylo na nedostupnost stomatologie,“ informuje mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Nemocnice v Brodě: dochází lůžka intenzivní péče, prodlužuje se i doba léčby Přečíst článek › Jediná možnost jak získat zubaře i mimo dosah velkých měst jsou podle Ministerstva zdravotnictví dotační programy. Jako program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Zubařům se totiž do venkovských regionů moc nechce. „Neplatí klišé, že nejsou zubaři na severu Čech či Moravy. Oni nechybí v krajských městech, ale jen v některých okresech,“ vysvětluje prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Podle aktuálních čísel je na Vysočině asi jen 270 zubních lékařů. Právník Luboš Kliement navrhuje, aby se města a obce na Vysočině spojila, oslovila Kraj Vysočina a společně vypracovala jasný program na podporu zajištění lékařské péče. „Problém se řeší zatím nahodile. Konkrétní plán chybí. Nesmíme dopustit odliv mozků. Je potřeba motivovat lékaře, aby si otevřeli ordinace i v méně atraktivních oblastech. Dotace pomůže pokrýt vysoké počáteční výdaje spojené se zařízením ordinace,“ vysvětluje právník.