/VIDEO/ Zavřeno na neurčito. Po mostě v osadě Dolík u Havlíčkova Brodu přes potok Žabinec se dostanou už jen pěší a cyklisté. Auta ne, stejně tak jako dřevaři do lesa a zemědělci na pole. Most je podle odborníků vážně poškozený neúměrnou dopravní zátěží.

Na základě prohlídky stavebně technického stavu mostu přes Žabinec pod Grodlovým mlýnem v osadě Dolík, je nutné podle městského úřadu v Havlíčkově Brodě provést na dobu neurčitou uzavírku mostu pro motorovou dopravu. „Most vykazuje závažná poškození, plynoucí s nedodržování dopravního značení, kdy průjezd po mostě byl povolen pouze pro vozidla do šířky 2,2 metru,“ informoval odbor dopravy města Havlíčkův Brod.

Most je zavřený pro motorovou dopravu, chrání ho masivní betonová zábrana. Pro pěší a cyklisty zůstává částečně volný. Most je na první pohled ve špatném stavu. Zábradlí z pravé strany od Brodu je vyvrácené do strany, spodek mostu se rozpadá.

Most si vytrpěl svoje. V době, kdy v Brodě opravovali Humpoleckou ulici, jezdily přes most v Dolíku stovky aut denně. Přesto že místem nevedla povolená objížďka. Petici proti tomu podepsaly asi tři desítky obyvatel z Dolíku ale i sousedního Petrkova. Chtěli zákaz průjezdu. „Dolíkem projede ve špičce pět až sedm set aut denně,“ řekla tehdy Deníku za čtyřčlenný petiční výbor Jana Eisenvortová z Dolíku.

Tato situace trvala tři roky. Dneska se v Humpolecké ulici již silnice neopravuje, Dolíkem si ale řidiči zkracují cestu dál. Například ti, co směrem od Humpolce a Šmolov cestují na Jihlavu a nechce se jim jezdit přes celé město. Nákladní auta nejsou výjimkou. Cestu aut na Jihlavu směrem z Humpolecké ulice také prodlužuje kompletně uzavřená výpadovka na Jihlavu.

Uzavírka mostu má svoje klady i zápory. Například rodina Eisenvortových, která kousek od mostu bydlí, si stěžuje na dopravní zátěž a bezohlednost řidičů, kteří místem jezdí denně neúměrnou rychlostí.

Na uzavírku mostu ale doplatí někteří místní. Bydlí jich tady asi desítka. Karel Kocman má v Dolíku truhlárnu. „Za mostem mám les, jak budu vozit dřevo, nevím. Stejně jsou na tom i místní zemědělci, kteří mají za mostem pole,“ řekl Deníku.

Kvůli uzavření mostu by muselo jet auto se dřevem zřejmě k Selské jizbě, pak odbočit na Svatý Kříž a přes Lípu a Šmolovy do Dolíku. To je okruh za víc než sedm kilometrů. Kratší je cesta z Petrkova do Dolíku, ale tudy vede komunikace s cyklostezkou. Otázka je, zda na ni patří traktor nebo nákladní auto se dřevem.

Jak moc je silnice přes Dolík k zavřenému mostu vytížená, se přesvědčil i Deník. Během půl hodiny místem jelo šest osobních aut, z toho tři s pražskou státní poznávací značkou. Údajně sem auta směřuje i navigace.