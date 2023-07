Problémy s vodou má dolní konec vesnice už od jara. Největší krizi ale obec čeká na podzim. na Na dolním konci vesnice bydlí místní dobrovolný hasič Jindřich Tecl. „Voda z kohoutku nám teče, a to i v době těch nejhorších veder. Ovšem jen díky tomu, že z horního konce z tamního vodojemu přijede cisterna a vodu do dolního vodojemu doplní. Jinak bychom byli za chvíli úplně bez vody,“ povzdechne si. Jak dodává, problémy s vodou má Věžnice už delší dobu. „Nejhorší to bývá v září, kdy jsou největší sucha,“ poznamená Tecl.

V dolní části vesnice v současné době zedníci přestavují spodní patro školy. Spotřeba vody je vysoká. „Naštěstí jsme se připojili na nedalekou studnu, jinak by to asi nešlo,“ říkají dělníci.

Podle starosty Davida Drahoše má vodojem v dolní části malou vydatnost. Je potřeba co nejdřív zdroj posílit novým vrtem. „Na jaře jsme navíc zjistili, že nám na dolním konci z vodojemu utíká voda. Závadu jsme opravili. Ukázalo se, že když začnou vedra, v dolní části vesnice začnou lidé napouštět bazény a zalévat zahrady, voda z vodojemu valem mizí a nestačí pokrýt spotřebu,“ popisuje situaci věžnický starosta.

Pořadník na bazény, zákazy zalévání, jako to dělají jinde, Věžnice nezavedla. Místo toho se obecní úřad rozhodl chybějící vodu do vodojemu doplňovat a vyzval obyvatele dolního konce k šetrnosti. „Objednali jsme si cisternu, vodu jsme dováželi jednou za čtrnáct dní. Jenže to leze do peněz. Jedna navážka stojí až patnáct tisíc korun, jeden kubík vody skoro za dvě stovky,“ upřesňuje starosta Drahoš. Proto se Věžnice rozhodla pořídit si cisternu vlastní. Půjčila si ji ze Správy státních hmotných rezerv.

Jak zdůrazňuje Drahoš, stala se Věžnice tím pádem v dovážce vody svým vlastním pánem a na výdajích ušetří to, co by dala za dovoz cizím. Jakmile začne hladina v dolním vodojemu povážlivě klesat, obecní zaměstnanci v horním vodojemu naplní cisternu, do dolního vodojemu ji dovezou a tam přečerpají. Cisterna má objem asi devět kubíků. V době, kdy se ochladí a prší, cisterna vodu nevozí. „Není to proto, že by do dolního vodojemu natekly hektolitry. Ale dolní konec nezalévá zahrady, nenapouští bazény, takže vodojem stačí,“ vysvětluje Drahoš. Takhle to samozřejmě nelze dělat věčně. „Hned, jak se ukázaly problémy, zastupitelé začali řešit vyhloubení nového vrtu na dolním konci v lesíku, kde byly dřív staré historické studny. Doufáme, že se nám podaří přimět úřady, aby povolení ke stavbě daly co nejdřív,“ doufá starosta. Situace v zásobování vodou se ve vsi zlepší zřejmě až v říjnu.

Věžnice má s nedostatkem vody problémy už léta. V obci se staví, naposledy přibylo asi třináct nových rodinných domků. Každá domácnost spotřebuje podle odhadů obecního úřadu ročně asi 80 kubíků pitné vody, což je asi tři a půl kubíku vody denně. „V roce 2018 jsme byli bez vody zas na horním konci. Za dovážku vody a opravy vodovodu tehdy obec zaplatila milion. Pomohly nám vrty 70 metrů hluboké, takže na horním konci už je klid,“ připomíná Drahoš.