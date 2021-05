Jak podotkl, dnes by něco takového asi nebylo finančně možné. Nicméně časem se obec rozhodla kořenovou čističku posílit. V obci přibývá stavebních parcel a nových rodin.

Dolní Město

První písemná zmínka: 1222

Počet obyvatel: 912

Jak konstatoval starosta, projekt posílení kořenové čističky obec připravila dlouho a pečlivě. Bohužel přišel covid, krajské volby a velká a hlavně neočekávaná a dopředu neoznámená otočka v podmínkách krajských dotací na kanalizace. Obecní zastupitelstvo tak muselo zasednout a celou situaci projednat. „Výsledkem je, že obec nebude letos žádat o podporu na posílení kořenové čističky, protože za nových podmínek je získání podpory od Kraje Vysočina nereálné,“ konstatoval starosta.

Tak se obec rozhodla pracovat na předělání projektu rekonstrukce kořenové čističky s tím, že v letech budoucích bude usilovat o získání podpory z evropských fondů. „Zatím však nejsou známy přesné podmínky, které budou v budoucnu platit,"vysvětlil starosta s tím, že dnešní úřady přejí spíš čističkám mechanickým, než kořenovkám.

Jak zdůraznil, posílení kořenové čističky je akcí vodohospodářsky velmi zajímavou. „ Některé prvky navrhované projektem ještě nebyly v rámci naší republiky uskutečněny. Na projektu spolupracuje mnoho odborníků včetně zahraničních. Chce se nám věřit, že překážky, které jsou nám nyní kladeny, povedou k vylepšení celého projektu a že se naše kořenová čistička stane ve svém oboru významným dílem v rámci celé republiky,“ zdůraznil Chlád. Jak dodal, bylo by možná jednodušší kořenovku zlikvidovat a nahradit ji mechanicko-biologickou. „Ta je však drahá na provoz, což by se projevilo ve výrazném růstu ceny stočného. Zároveň je nám líto opustit cestu ekologického čištění odpadních vod,“ zdůraznil Chlád.

Anketa: V Dolním Městě a okolí je ticho, čisto a klid

Stanislava KočíZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Stanislava Kočí, 51 let úřednice

V Dolním Městě bydlím od roku 1994. Je tu krásně, čisto, ticho a klid. Ovšem problém je s hledáním zaměstnání, za lékařským ošetřením a většími nákupy musíte jezdit do města.

Libuše BártlováZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Libuše Bártlová, v důchodu Meziklasí

Žiju v Meziklasí, což je místní část Dolního Města už léta. U nás je krásně, ale stále větší ticho. Víc než polovina chalup je obydlená jen o víkendu nebo o prázdninách. Ale co se mi líbí, to čisto všude kolem. Mohu to srovnávat, když jedu na dovolenou do ciziny a vidím, jak se v turistických lokalitách v Řecku válí válí na ulicích odpadky a papíry, těším se domů.

Tip na výlet

StvořidlaZdroj: Deník/archivPřírodní rezervace Stvořidla

Osm a půl kilometru od Dolního Města najdou milovníci přírody nejstarší rezervaci Havlíčkobrodska Stvořidla. Kamenité koryto řeky Sázavy zde zlákalo už nejednoho vodáka. V místě rezervace se nachází vlaková zastávka, projíždí tudy totiž lokálka přezdívaná Posázavský Pacifik. Pro stanování a rekreaci je zde vyhrazeno veřejné tábořiště. Pěknou procházku si mohou užít zájemci ze Svořidel na vrch Melechov (707 m), kde je rozhledna a zřícenina tvrze z 15. století. Ta chránila poutníky na zemské obchodní cestě z Rakous do Kutné Hory. Vydají se po žluté značce asi tři kilometry. Cesta je sice do kopce, ale stojí to za to. Z chráněných rostlin lze spatřit náprstník velkokvětý a oměj různobarvý, dále tu roste suchopýr úzkolistý, oměj pestrý nebo starček Fuchsův a skály jsou porostlé trávničkou obecnou nebo třezalkou rozprostřenou. V rezervaci žije například chráněný skorec vodní, rybky loví nejen ledňáček říční, ale i vydra říční, dále jsou tu některé druhy sov a dravců.

Zámek Světlá nad SázavouZdroj: Deník / Jana KudrhaltováZámek ve Světlé nad Sázavou

Necelých sedm kilometrů od obce mohou zájemci o historii navštívit zámek ve Světlé nad Sázavou. Původní gotická tvrz s příkopy stála ve Světlé nad Sázavou už ve 14. století. Nejvýznamnějším rodem byli Trčkové z Lípy, kteří ji nechali přestavět na lovecký zámek v renesančním stylu. Další majitelé Černínové přebudovali zámek na barokní. Empírový styl přišel s hrabětem Františkem Josefem Zichou. Nakonec přibyly ještě novorenesanční prvky. V dnešním zrekonstruovaném areálu zámku mohou zájemci navštívit několik prohlídkových okruhů - Expozice historického evropského skla, Expozice historických hodin, obrazů a soch, Muzeum Světelska, Prvorepublikové pokoje, Dětské království a pohádkový okruh Na Sázavě a Únikové místnosti. Návštěvníci si mohou také volně projít upravený zámecký park o rozloze osmnácti hektarů. Park má kaskádu rybníků, upravovaných cestiček, lavičky, altánky a můstky.

