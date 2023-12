Ze staré hospody je nyní moderní Obecní dům u Muchů. „Na začátku to byl jen sen, který neměl časový ani finanční rámec. Mluvili jsme se o něm v horizontu let 2028 až 2030, a to velmi mlhavě. Je zázrak, že jsme o Vánocích mohli jít do Obecního domu na vánoční koncert,“ libuje si starosta Pavel Chlád. Přestavba hostince na společenský dům se udála přímo bleskovým tempem. Slavnostního otevření hostince se obyvatelé Dolního Města dočkali už letos na podzim.