„Je třeba zdůraznit, že pořízení projektů neznamená, že akce budou hned uskutečněny,“ upozornil obyvatele Dolního Města starosta Pavel Chlád.

Po zajištění projektů musí obec zjistit přibližnou výši nákladů na obě akce a následně může začít přemýšlet o financování obou investic. „Realistickým odhadem lze říci, že oba projekty by mohly být uskutečněny do zhruba osmi až deseti let,“ nastínil budoucnost obou investic v obecním zpravodajství starosta Chlád.

Do projektu rekonstrukce školy bude patřit nová střešní konstrukce včetně stropů nad druhým podlažím. Dále by to měly být nové rozvody všech inženýrských sítí, a to kanalizace, voda, elektřina. Dalším bodem rekonstrukce budou i dispoziční změny a zřejmě i nové podlahy v prvním podlaží budovy.



Druhou částí projektu rekonstrukce základní školy by mohla být přístavba tělocvičny. Podle plánů obecního úřadu by se mělo jednat o jednoduchou stavbu, která bude sloužit nejen škole při hodinách tělocviku, ale zároveň by v odpoledních a večerních hodinách mohla sloužit i veřejnosti k různým sportovním aktivitám. „Je velmi pravděpodobné, že přístavba tělocvičny bude až jako poslední, to znamená za oněch zmíněných osm až deset let, o dost dříve bychom chtěli provést rekonstrukci školy samotné,“ podotkl starosta.

Jelikož rekonstrukce školy i její přístavba budou obě stát zcela jistě více než deset milionů, je jasné, že rozhodným faktorem uskutečnění plánů budou peníze. V současné době obec zvažuje možnosti, jak získat na stavbu nějaké státní dotace.