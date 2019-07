Dolní Město – Do celostátního kola soutěže Cena naděje pro živý venkov postoupila obec Dolní Město na Havlíčkobrodsku. Zúčastnila se úspěšně soutěže Vesnice roku 2019.

SPORTEM KE ZDRAVÍ. Obec Dolní Město je aktivní a bohatá na spolkovou činnost. Před prázdninami uspořádala dokonce vlastní olympijské hry. Foto:Obec Dolní Město | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Dopadlo to pro nás dobře. Na slavnostním vyhlášení výsledků v Sobíňově nám byla udělena zlatá cihla za rekonstrukci rejčkovského kulturáku, zde byla asi oceněna cesta ze středověku do současnosti během jednoho roku. Dále Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. V rámci Ceny naděje jsme postoupili do celostátního kola, kde budou naším soupeřem držitelé této ceny z ostatních krajů naší republiky. Bude se hodnotit spolkový život u nás v obci, jako počet spolků, zapojení spolků do aktivit obce, vzájemná spolupráce spolků, otevřenost spolků pro veřejnost, nejvýznamnější akce. Hodnocení bude provádět Sdružení místních samospráv České republiky ve dvou kolech “ informoval obyvatele Dolního Města starosta Pavel Chlád. Za rok 2018 získala Cenu naděje například obec Věžnice na Havlíčkobrodsku.