Těšila jsem se sem. Zatím se mi tu líbí a věřím, že si brzy zvyknu, říká Růžena Kocúrová, zatímco se rozhlíží po svém novém bydlení. Je totiž první klientkou chotěbořského SeniorCentra.

SeniorCentrum v Chotěboři přivítalo první klienty. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Pokoje jsou v tomto zařízení buď pro jednoho, nebo pro dva. Paní Kocúrová má ten jednolůžkový. „Jsem zvyklá žít sama, takže jsem za to radši,“ svěřuje se. Přesun do domova důchodců pro ní není zas taková změna. „Bydlela jsem v paneláku, to je podobné,“ dodává.