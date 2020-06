„Na vzniku fotografií se výraznou měrou podíleli lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí v domově. Od září 2019 měli možnost vybrat si činnost, která je jim nejbližší a šest z nich mělo zájem fotografovat, čtyři vyrábět stojany, na které budou fotografie nainstalovány,“ přiblížila pracovnice Domova Háj Andrea Šeredová.

Výstava je skutečně originální. „Snažila jsem se, co nejvíce pracovat s našimi klienty. Zapojili se do focení i do výroby stojanů na fotografie. V ostatních organizacích je to tak, že si vedení řekne, co by se nafotilo s klienty, a pozvou si profesionálního fotografa. To jsem ale nechtěla. Běžný život nám přeci také nefotí profesionální fotografové. Na naší výstavě nejde tolik o kvalitu fotek, ale o jejich obsah a hlavně věrohodnost,“ svěřila se Šeredová.

Výstava je putovní a postupně objede všechny lokality, kde vznikají takzvaná komunitní bydlení, tedy Ledeč nad Sázavou, Světlou nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. „Jejím cílem je osvěta v oblasti procesu transformace, bourání bariér a stereotypů, odstraňování předsudků, a lepší přijetí klientů domova v těchto lokalitách. A kdo jiný by měl zaměstnancům domova v naplňování cíle pomoci, než lidé, kteří v domově žijí – a práce na přípravě výstavy jim šla skvěle,“ pochválila na závěr Šeredová.