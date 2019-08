Proč se má Domov U Panských stěhovat, vysvětlila ředitelka Hana Hlaváčková.

„Kraj si nechal zpracovat odborný posudek takzvané materiálně technické standardy a z nich vyplynulo, že budova do budoucna moderní péči o seniory už nevyhovuje. Například by bylo třeba výrazně snížit počet klientů,“ informovala ředitelka Domova Hana Hlaváčková. V současné době bydlí v Domově U Panských 43 lidí na dvou, tří, čtyř až šestilůžkových pokojích. Podle nových standardů by se jejich počet měl snížit asi na dvacet. „Ovšem tím by se provoz domova stal nerentabilní, budovu by bylo třeba stavebně upravit, proto se Kraj Vysočina jako zřizovatel rozhodl přestěhovat seniory z budovy U Panských do nového zařízení u nemocnice,“ vysvětlila ředitelka. Společně se seniory se přestěhuje i personál. Podle ředitelky že stěhováním obyvatelé Domova U Panských jen získají.

„Místo na čtyř až šestilůžkových pokojích budou bydlet na pokoji maximálně dva. Celé zařízení je moderní, světlé, pohodlné, vybavené novým nábytkem, do nemocnice je to kousek, stejně jako na nákupy do města. Kolem budovy je park, klidné a tiché prostředí,“ vypočítala ředitelka Hlaváčková výhody stěhování.

Domov pro seniory u nemocnice s kapacitou 109 lůžek nechal kraj stavět proto, aby se podle slov vedení kraje zvýšila kapacita krajských zařízení pečujících o seniory, ale o žádném rušení Domova U Panských nepadlo ani slovo.

V současné době počet žádostí o umístění v novém zařízení převyšuje ubytovací možnosti, navíc se nyní kapacita domova stěhováním seniorů od Panských ještě sníží, takže mnohé žadatele o místo v Domově čeká zklamání. „Celkem 64 lůžek zůstane v domově volných pro žadatele zvenku. Navíc se vedle v Chotěboři staví další zařízení s kapacitou asi sto míst,“ upřesnila ředitelka Hlaváčková. Domov U Panských by se měl stěhovat do konce roku, co bude s prázdnou budovou rozhodne podle ředitelky rada Kraje Vysočina. Město Havlíčkův Brod podle starosty Jana Tecla (ODS) o budovu zájem nemá. „Zařízení je majetek Kraje a ten už má projekt,“ dodává Tecl.

Jenže obyvatelé Domova U Panských nejsou stěhováním nadšeni. „Mě se to vůbec nelíbí,“ říká jeden z nich Ladislav Rasocha a dodává: „Jsem tu zvyklý, starý člověk se nerad stěhuje. Navíc nám páni úředníci říkají pokaždé něco jiného. Nedávno se v tisku psalo, že kraj chce zvyšovat ubytovací kapacity pro důchodce a že Domov U Panských bude zachován, ale minulý týden byla u nás schůze a řekli nám, že se vystěhujeme. Zajímalo mě, proč tak rychle a proč nám to nevysvětlí hejtman, ale ten prý k nám nepřijde. Nevím, co si o tom mám myslet, nelíbí se mi jak se s námi jedná. Každou chvíli slyším něco jiného. Kdysi nám vládli soudruzi dnes dobrodruzi.“

Kraj Vysočina vydal nedávno ke stěhování Domova U Panských oficiální tiskovou zprávu, kterou zveřejnil i Deník. Ta si poněkud protiřečí. Paradoxně se v ní píše že do objektu domova pro seniory se měla nastěhovat Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum. Ale stěhování se nekoná. Kraj tento záměr odložil.

„Na základě návrhu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka je prozatím odložen záměr Kraje Vysočina ukončit provoz Domova důchodců U Panských v Havlíčkově Brodě. Kapacity pobytových sociálních služeb jsou nyní posilovány více než 100 lůžky v dokončeném domově v areále nemocnice Havlíčkův Brod. Do volného objektu U Panských se měla po nutných stavebních úpravách sloučit a přemístit pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Vysočina, které v Havlíčkově Brodě působí na dvou odlišných adresách,“ informovala překvapivě mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. A teď je všechno jinak.

Stěhování domova důchodců U Panských přijímá s rozpaky například krajský zastupitel Milan Plodík (KSČM) a netají se s názorem, že se mu to nelíbí.

„Ano nelíbí se mi změny s nimiž přichází vedení Kraje Vysočina prakticky z roku na rok nebo dokonce z měsíce na měsíc. Je to rozhazování peněz. Komunistům vytýkali plánování na pětiletky, teď se pro změnu neplánuje vůbec. Do budovy U Panských se v minulosti investovaly miliony, aby zařízení sloužilo seniorům. Ti se mají nyní stěhovat a místo nich tam bude pedagogicko-psychologická poradna. Samozřejmě že pro potřeby úředníků se bude muset budova znovu upravit, to bude stát další peníze. Nemluvě o tom, že si neumím představit, jak hrstka speciálních pedagogů obsadí a hlavně dobře a ekonomicky využije tak velkou budovu pro téměř 50 klientů. Vzhledem k tomu, že budova je až na konci města, bude dost problematické zjistit její skutečnou využitelnost a obsazenost, ale o to možná jde," konstatuje Plodík.