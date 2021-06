Na přijetí se tu čeká šest až deset let. Na seznamu je přes sto žadatelů. Domov ve Věži na Havlíčkobrodsku je jediný v Kraji Vysočina a ojedinělý v republice, který nabízí důstojné místo k životu lidem s chronickými duševními onemocněním.

Domov ve Věži je dominantou obce. Sídlí v bývalém zámku. Mezi Domovem a obcí panují přátelské vztahy. | Foto: Foto:Deník/Štěpánka Saadouni a archiv Domova

Bývalý zámeček je dominantou obce a obyvatelé si na zařízení zvykli. To potvrdil i starosta Martin Bárta. „Dnes v zámku žije necelá stovka lidí. Dřív tu byl domov důchodců. Žádné nesrovnalosti tu nikdy nebyly. Máme dobré vztahy,“ poznamenal. To samé potvrdila i jedna z obyvatelek Veronika Vašíčková. „Obyvatelé zámečku chodí na nákupy do obecní prodejny. Zdravíme se s nimi jsou milí a slušní,“ dodala.