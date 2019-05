Jak už psal Havlíčkobrodský deník, v Domově chybí nábytek. Firma, která vzešla z výběrového řízení totiž nepodepsala smlouvu a nábytek nedodala. Seniorům chybějí postele i noční stolky. Zřizovatelem Domova je Kraj Vysočina, který teď musí vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele.

Podle Kraje Vysočina by měl být nábytek v Domově k dispozici do 60 dnů od podpisu smlouvy s novou dodavatelskou firmou. Podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové je to nezvyklá a nepříjemná situace.

Podstata problému je v tom, že na dodání nábytku do takového zařízení jako jsou sociální služby, musí mít zvláštní certifikát. „Dodavatel nebyl schopný v termínu dodat nábytek v potřebném množství a kvalitě,“ vysvětlila Svatošová s tím, že chyběly některé potřebné certifikáty, které musel nábytek mít. Firma, která soutěž vyhraje, bude mít za úkol dodat zhruba 109 postelí a nočních stolků. V současné době probíhá v objektu montáž dalšího zařízení, skříní a kuchyňských linek.

Do prvního výběrového řízení se přihlásilo několik českých i zahraničních dodavatelů. Jak konstatovala mluvčí Svatošová, nebyla soutěž nijak jednoduchá, většina firem, musela opětovně zasílat doplňující materiály.Kraj se navíc potýkal s obrovským množstvím námitek, neustále bylo třeba vysvětlovat a upozorňovat na dodací lhůty. První klienti by do nového Domova mohli přijít už v září. Zařízení nabídne víc než stovku míst, ale zájem je pětkrát vyšší.