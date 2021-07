Jak upřesnil Hanzlík, mít na domě číslo je povinnost ze zákona. „Prošli jsme město a zjistili jsme, že mnoho budov v Lipnici nemá viditelné číslo popisné ale ani evidenční,“ konstatoval Hanzlík s tím, že někde majitelé při označení domu sáhli k lidové tvořivosti. Ta se nepovedla a číslo není k přečtení. „Tak jsme si řekli, že by nebylo na škodu, kdyby měly všechny domy na Lipnici i v místních částech čísla pěkně viditelná a jednotná,“ dodal Hanzlík. Téma zaujalo i lipnické zastupitele a dohodli se na jednotné podobě čísel v modrém a bílém provedení.

Na první pohled jednoduchá smaltovaná tabulka není levná. „Jedna stojí asi 550 korun. Město na její pořízení majitelům přispěje částkou 150 korun, zbývajících 400 korun si doplatí budoucí vlastník,“ upřesnil Hanzlík. Objednávka je závazná, zájemce složí na radnici zálohu 300 korun.

Podle názoru jednoho z obyvatel Lipnice Martina Haška měli zastupitelé skvělý nápad. „Když na Lipnici přijede někdo cizí, nemůže se zorientovat. Na domech nejsou čísla. Kde kdo bydlí, to vědí jenom pošťačky,“ poznamenal.

Pět set tabulek

Podle místostarosty Hanzlíka radnice na Lipnici zajistí pro začátek asi 500 tabulek s číslem podle zájmu obyvatel. „Zájemci se už hlásí, už jich máme asi třicet,“ dodal.

Domy bez čísel jsou podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka problém v celé republice nejen na Lipnici. „Čím je adresa přesnější, tím je pro doručovatele snazší zásilku dodat na místo určení. Nelze se vždy spoléhat na místní znalost doručovatele. Proto je adresa včetně čísla domu důležitá,“ zdůraznil a dodal, že mít na domě správné číslo je už v zájmu vlastníka.

Antonín Machek z Havlíčkova Brodu se s chybějícími čísly na domech potýkal celý život. „Časem jsem se naučil některé domy a jejich majitele znát. Tu podle vzhledu domu, barvy fasády nebo psa za plotem. Jenže když místo mě nastoupil brigádník, měl smůlu a v ulicích bloudil půl dne,“ povzdechl si pošťák důchodce.

S chybějícími čísly na domech mají problém i zaměstnanci kurýrních služeb, například Marat Petrosjan z jihlavské GLS. „Když nemůžeme adresáta podle čísla domu najít, zavoláme mu na telefon. Když telefon chybí, zásilka putuje zpátky na základnu, kde si ji majitel může do určité doby vyzvednout,“ dodal kurýr.

Co je číslo popisné a evidenční

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí se číslovalo od podzimu 1770 do roku 1771. Popisné číslo je v obci jedinečné. Někdy je až pětimístné. Přiděluje se po kolaudaci stavby a je podmínkou pro zápis v katastru nemovitostí. Číslo popisné se změní jen při změně katastrálních hranic. Vzniká a zaniká s existencí nemovitosti. Vznikne-li na místě zaniklého či zbořeného domu nová stavba, dostane také nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je číslo popisné vyšší. Má-li dům více vchodů, bude mít i více popisných čísel, pro každý vchod zvlášť. Evidenční číslo se přiděluje domům, které neslouží k trvalému bydlení, ale k rekreaci. Jsou to hlavně chaty a chalupy.

Zdroj: Zákon o obcích