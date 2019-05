Celkem dva dny stála v Lidické ulici měřící technika Krajské hygienické stanice v Ostravě. „Měření hlučnosti jsme prováděli na základě podnětů občanů, konkrétně obyvatel v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě,“ informoval inženýr Šimon Veleba vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Vysočina se sídlem v Jihlavě územního pracoviště Havlíčkův Brod, která si měření od ostravských kolegů objednala.

Jak Šimon Veleba upřesnil, obyvatelé Lidické si stěžovali na nadměrný hluk způsobený dopravní zátěží z Lidické ulice a druhotně i na praskání zdí, které je způsobeno extrémní dopravní zátěží . Šimon Veleba také vysvětlil, jaký bude další postup. Hygienici provedou měření. Zjištěné údaje vyhodnotí a v případě, že hluk překračuje normu, bude třeba aby provozovatel komunikace provedl příslušná opatření. „Jednou z často užívaných možností je například montáž speciálních oken na náklady provozovatele komunikace,“ podotkl hygienik.

Jeden kamiony za druhým

Hluk a dopravní zátěž trápí všechny obyvatele Lidické ulice, ale levá strana ulice ve směru od centra města je na tom ještě hůř. Lidem tady jezdí kamiony skoro pod okny. „Já bych nechal v Lidické ulici bydlet za trest pana Hrtúse, který tak dlouho nesmyslně a zbytečně blokoval stavbu jihovýchodního obchvatu,“ konstatoval například Pavel Dobrovolný, který se v této lokalitě narodil. Jak upřesnil, v době, kdy jeho rodiče dům na Lidické stavěli, nebyla tam silnice žádná.

„Byla tam jen cesta. Později obyčejná silnice, dneska je tam málem čtyřproudová dálnice, kde jezdí jeden kamion za druhým. Navíc asi před třemi lety při úpravě silnice došlo ke zúžení chodníku přímo před naším domem, takže kamiony jezdí přímo pod okny,“ postěžoval si Dobrovolný. Jak dodal, provozovatel silnice kterým je Ředitelství silnic a dálnic nechalo v minulosti jeho rodičům vyměnit okna, která brání pronikání hluku, ale to množství těžkých nákladních aut, které tam jezdí téměř nepřetržitě způsobuje otřesy. „Takže se nám na domovní zdi objevila prasklina, která se bude zřejmě zvětšovat,“ zdůraznil Dobrovolný s tím, že zřejmě jediným řešením je postavit co nejdřív silniční obchvat.

Jediné řešení je obchvat

Podle starosty města Havlíčkův Brod Jana Tecla (ODS) havlíčkobrodská radnice problémy obyvatel Lidické ulice chápe, ale řešit je nemůže. „Jedinou možností je, aby se obyvatelé ulice obrátili na krajskou hygienickou stanici a nechali změřit hluk. Na základě toho se ukáže, jestli je jejich stížnost oprávněná. Jestli ano, pak bude na provozovateli komunikace aby konal. Pokud vím, tak Ředitelství silnic a dálnic má vždycky maximální snahu takové problémy řešit,“ sdělil starosta.

Podobně jako v Havlíčkově Brodě trpěli kdysi i obyvatelé České Bělé, než nová komunikace odvedla především nákladní dopravu z centra městyse. Nejlepším řešením, na kterém se shodli obyvatelé ulice, hygienici a zástupci radnice je co nejrychlejší stavba jihovýchodního obchvatu, který by hlavně kamionovou dopravu odvedl z města. Tomu by snad už nemělo nic zabránit.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už začalo vybírat firmu, která provede stavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nová část hlavní trasy bude měřit přes čtyři kilometry, předpokládaná hodnota je 1,16 miliardy korun.Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu proti vyvlastnění sporného pozemku, kterou podal neústupný farmář Miroslav Hrtús z Havlíčkova Brodu. A zároveň vstoupilo v platnost stavební povolení. Výstavba má být zahájena ještě letos.

Nová silnice spojí výpadovky na Jihlavu se silnicí směřující na Pardubice a Žďár nad Sázavou. Bude dlouhá přes čtyři kilometry, na trase bude jedenáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky, protihluková stěna a na obou koncích kruhové objezdy. Povede od nové prodejny Highland sport na Herlify a Termesivy, přes řeku i železniční trať. Vyústí na kruhovém objezdu u hypermarketu Albert.