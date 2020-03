„Komunikace bude uzavřena mezi křižovatkami Chotěbořská - Reynkova a Chotěbořská – Nuselská v celkové délce 330 metrů. Průchodu chodců se uzavírka nedotkne,“ informoval za městský úřad v Havlíčkově Brodě Martin Stehno.

Na silnici ve směru na Chotěboř se bude kopat ve dvou etapách. V té první se Chotěbořská překope od Výzkumného ústavu bramborářského směrem k Nuselské. „Vjezd do areálu bramborářského ústavu bude možný, překop bude zakrytý plechem,“ upřesnil Martin Stehno.

Ovšem do Ledvinkovy ulice z Chotěbořské neprojede nikdo. Zúžený průjezd bude i do ulice Reynkova. Hlavní práce na překopech by se podle odboru dopravy měly konat hlavně o víkendech. Řidiči budou rozkopanou Chotěbořskou ulici objíždět přes ulici Masarykovu a u Cihláře.

Zajímavou souhrou náhod je, že se kvůli opravě plynovodu Chotěbořská ulice zavřela už jednou, a sice loni v říjnu, kdy se opravovala v Havlíčkově Brodě rovněž Lidická ulice a doprava ve městě kolabovala, podobně jako letos. Neprůjezdný byl tehdy ale úsek od obchvatu k Výzkumnému ústavu bramborářskému.