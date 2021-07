Autobusy nevyjely, nejsou řidiči. Celkem 11 linek během jediného dne musela na Havlíčkobrodsku nedávno zrušit dopravní společnost Arriva. Stav nouze trval dva dny.

Na svůj spoj z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi tak marně čekal Josef Beránek. „Jako na potvoru jsem nevzal auto, čekal jsem na autobus a ten nepřijel. Až pak jsem se dozvěděl, že autobusy nejedou, protože firma nemá řidiče. Já to chápu, ale přiznávám, že mě to jako cestujícího, nemusí zajímat,“ postěžoval si Deníku.

Marně čekali na svůj autobus cestující na některých linkách Chotěboř, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Polná. „Důvodem je nemocnost řidičů,“ vysvětlila Michaela Plašilová ze společnosti Arriva Východní Čechy s tím, že některé spoje vypadnou zřejmě ještě druhý den. „Na další dny už máme linky zajištěné,“ dodala.

Dopravní společnost Arriva má nedostatek řidičů už dlouhodobě ve všech krajích Česka. Hledá je dokonce i za pomoci populárního kanálu You Tube.V době dovolených se nedaří sehnat náhradu v případě, že řidiči na poslední chvíli onemocní. To potvrdil i Jan Holub mluvčí společnosti Arriva Transport a.s. „V ty dva dny o kterých mluvíte, nás zaskočila náhlá indispozice řidičů. Z celkových 1 446 spojů jsme jich v okolí Havlíčkova Brodu nedokázali 11 zajistit. Na Vysočině se aktuálně potýkáme s vysokou nemocností našich zaměstnanců, přes deset procent,“ vysvětlil.

Proč být řidičem autobusu



Arriva hledá nové řidiče do autobusu pro Vysočinu Prahu, střední Čechy, Plzeňsko, východní Čechy, Olomoucký a Zlínský kraj. Nabízí získání řidičského průkazu, zvýhodněné tankování u čerpacích stanic, zaměstnanecké jízdné, stravenky, dovolenou navíc.



Zdroj: Arriva Transport a.s.

Jak upřesnil, když zaměstnanec nahlásí nemoc až před nástupem na směnu, je problém. „Velmi těžko ho okamžitě nahrazujeme. Počet záložních řidičů je totiž kvůli vysoké nemocnosti vyčerpán. Pro posílení počtu řidičů jich potřebujeme přijmout deset, abychom dokázali pokrýt i nenadálá onemocnění a výpadky ,“ konstatoval.

Společnost Arriva má řidičů málo. Ti co zůstávají, jsou často před důchodem a cítí se přetížení. „Když chcete dovolenou nebo volno z rodinných důvodů, je problém. Kolega šel na pohřeb. Nejdřív musel odjezdit linku a do černého se honem převlékal v autobuse,“ postěžoval si jeden z nich, který si jméno uvést nepřál, ale redakce ho zná. „Nechci mít problémy. Když si stěžujeme, řeknou nám, když se vám to nelíbí, jděte. Za dveřmi je deset dalších,“ poznamenal.

Podle mluvčího Holuba Arriva řady řidičů posiluje náborem, ale nabízí také možností rozšíření řidičského průkazu. „Za zájemce o práci šoféra autobusu rozšíření v autoškole zaplatíme,“ dodal. Řidiče Arriva láká kromě obvyklých benefitů, i na zaměstnanecké jízdné, zvýhodněné tankování, bankovní účet a jeho vedení zdarma, příspěvky na nákup v lékárně, sport nebo kulturu.

Podle našeho řidiče nabízené benefity nenahradí každodenní stres. „Za zády máte plný autobus. Když se něco stane, platíte vy. K tomu hromada přesčasů. Věčně v práci. Mladým se to nelíbí a nemají o autobus zájem,“ zdůraznil. Totéž kritizoval několikrát i předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík. „Z vlastních poznatků víme, že není všechno v souladu s bezpečnostními a pracovními předpisy. Stávající řidiči jsou zatěžování stále více, jsou vystaveni velkému stresu, řadě negativních jevů, dodal. Podle společnosti Indeed se průměrný plat řidiče autobusu pohybuje kolem 31 tisíc hrubého.

Zrušení jedenácti linek na Havlíčkobrodsku není pro Arrivu nic neobvyklého. Loni společnost zrušila víc než stovku spojů na Plzeňsku. „Dopravce bohužel podcenil lidský faktor. Potýká se s vysokou nemocností řidičů a někteří z nich už také ukončují pracovní poměr,“ vysvětlila Zdeňka Kmochová, ředitelka POVEDu (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), který dohlíží na dopravu v kraji. Řidiči chybějí i ve středních Čechách.