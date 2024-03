Most u Rica, jak ho často nazývají místní, spojuje ulici Bělohradskou a Plovárenskou. Město již zadalo zakázku na projekt. Po projektu bude následovat soutěž na stavební firmu, která most opraví, jakmile to dovolí počasí.

Most si užil dopravní zátěž v době, kdy se opravovalo centrum města a přes most vedla objízdná trasa pro auta. Stav povrchu mostu ale nebyl dobrý, a proto ho nechala radnice upravit. Teď most potřebuje odborný zásah znovu, praskliny jsou v asfaltové vrstvě na mostě vidět pouhým okem. Vzhledem k tomu, že most se používá v případě potřeby jako objízdná trasa, je třeba, aby byl pro takové případy v dobré kondici.

Důkladnou opravu už potřebuje lávka pro pěší v lokalitě Kyjovská. Radnice už našla projektanta, který zjistí, jak velké opravy lávka potřebuje a kolik to bude stát. Konkrétní termín oprav zatím město neurčilo. „Termín pro zpracování projektové dokumentace na opravu je do jednatřicátého května,“ doplnil Beneš s tím, že na základě detailních průzkumů a zpracovaného projektu bude upřesněn a stanoven rozsah oprav a následně cena stavebních prací.

Lávka na Kyjovské se klene přes severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu. Její stáří přesahuje deset let. Asfaltový podklad je místy popraskaný, objevuje se rez z konstrukce.

Provoz na silnici pod lávkou se výrazně zvýšil v souvislosti s otevřením jihovýchodního obchvatu. Lávka je důležitá třeba pro studenty Obchodní akademie a hotelové školy Havlíčkův Brod. „Na začátku školního roku našim studentům vysvětlujeme, aby nechodili přes silnici, protože je to risk, ale používali lávku nad silnicí. Po lávce je provedeme. Ale hlídat je nemůžeme. Vím, že přes silnici lidé často přecházejí, bez ohledu na bezpečí,“ řekl Deníku ředitel školy Jiří Forman.

Další objekt, který čeká kompletní rekonstrukce, je most přes silnici I/38 u obchodního domu Billa, který není ve vlastnictví města. „Opravu bude zajišťovat jeho správce, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD). V současné době probíhá stavební řízení, práce by měly probíhat v letech 2025 a 2026,“ informovala mluvčí Doležalová. Investor nechá most celý zdemolovat. „Souvisí to s rozšířením dukovanské jaderné elektrárny. Počítáme, že tudy pojedou nadměrné náklady s komponenty, je potřeba postavit most, který bude mít vyšší nosnost,“ informoval Aleš Kratina z Ředitelství silnic a dálnic divize Jihlava.

Masarykova ulice proto bude v tomto úseku zcela uzavřená. Omezení nejspíš potrvá po dvě stavební sezony. „Vedle zbořeného mostu bude postaveno provizorní přemostění, aspoň pro osobní dopravu,“ doplnil ředitel jihlavské správy ŘSD.