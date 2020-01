Bruslaři šli do vedení hned po 33 vteřinách, kdy se trefil bekhendem Krejčí. Domácí se prosadili až v 8. minutě, kdy srovnali kličkou Tůmy. Následně byli lepším týmem. A dvěma brankami během jedné minuty si vytvořili dvoubrankový náskok. Ten jim ale nevydržel do pauzy, protože přesilovou hru v poslední minutě využil Dymák.

Nejméně hokejové krásy nabídla prostřední část, což dokumentovala i nula v kolonce vstřelených gólů.

Vstup do závěrečné části vyšel lépe domácím, kteří v prvních třech minutách třikrát udeřili. A to s minutovými rozestupy. Ve 46. minutě Bruslaři snížili. Opět využili přesilovku, tentokrát Holenda střelou do horního rohu. Poslední tečku za zápasem ale dali domácí.

Branky a nahrávky: 8. Tůma (David), 15. Adamec (Zembol), 15. Krupička, 41. Adamec (Ducháč), 42. Senčák (David), 43. Mácha (Krupička, Vitouch), 54. Mácha (Höll) – 1. T. Krejčí (Dymák, Rauš), 20. Dymák (Besmák, Kutlvašr), 46. Holenda (T. Krejčí, Kuchta). Rozhodčí: Daniel Müller – Tomáš Kotek, Ondřej Lauko. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 96. Třetiny: 3:2, 0:0, 4:1. Havlíčkův Brod: Tuček (15. Kubík) – Jakubec, Besmák, Fišer, Vaněček, Kuchta, Číhal, Kutlvašr, Doležal – Dymák, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.