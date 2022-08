Dostanou deky a termofory. Domov důchodců v Brodě chystá úsporná opatření

/FOTO/ Méně topit, úsporně větrat. Šetřit energie musejí od začátku topné sezony domovy důchodců na Vysočině. Podle ředitelů zařízení to nelze splnit do důsledků. Starým a nemocným je zima i v létě. Větrat se musí. Někde proto plánují vrátit se o desítky let zpátky, starým a nemocným rozdávat deky a termofory.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Domovy důchodců musejí šetřit energií, ředitelé pátrají jak to udělat. | Foto: Se souhlasem Domova důchodců Husova Havlíčkův Brod

Zásobu dek a ohřívacích lahví má k dispozici třeba Domov pro seniory Husova Havlíčkův Brod. Podzimní energetickou krizi, vysoké ceny elektřiny a plynu vedení domova vyhlíží s obavami. „Náš zřizovatel, Kraj Vysočina se zajímal, jak je možné v domově za energie ušetřit. Naše možnosti jsou však omezené,“ řekla ředitelka Hana Hlaváčková. Budova v Husově ulici je vytápěná stejnou kotelnou jako nemocnice. „Dostali jsme nabídku na šetřící ventily k topení. Doufejme, že snad teplá voda poteče, takže obyvatelům, kterým bude zima, můžeme nabídnout termofory, co jsme používali kdysi,“ poznamenala ředitelka. Zaměstnanci domova se budou muset víc oblékat, v kancelářích nepřetápět. „Deky a ohřívací lahve jsme použili třeba v našem zařízení v Břevnici, když jsme měli poruchu na kotli a vypadly dodávky tepla,“ upřesnila Hlaváčková. Představa, že by se v domově mělo méně topit a větrat, se jí nelíbí. „Větrat u nás musíme kvůli čerstvému vzduchu. To je nutnost. Méně topit se dá v domě, kde žijí mladí zdraví lidé. Staří a nemocní chladno snášejí špatně,“ dodala ředitelka s tím, že kraj plánuje na střechu domova v Husově ulici umístit fotovoltaické desky a pořídit tepelná čerpadla. „Jenže to je běh na dlouhou trať,“ povzdechla si ředitelka. Vzácný hřib královský roste i na Brodsku: pokuta za sběr je padesát tisíc Starosti má domov důchodců Stříbrné Terasy v Jihlavě. „Naše budova je deset let stará. Energetická náročnost je nízká. Dodavatel zatím nehlásil, že bude ceny energií výrazně zvyšovat,“ řekl ředitel Petr Šíma. Ale zároveň dodal, že bude sledovat vývoj situace, aby se domov mohl o svých pětasedmdesát klientů postarat. Rostoucí ceny energií sledují s obavami nejen domovy důchodců, ale ještě víc senioři, kteří žijí ve vlastních bytech a musejí se spolehnout na pomoc rodiny. „Když jsem zjistil, kolik by museli rodiče platit na zálohách za energie, pustil jsem se do řezání dřeva, aby aspoň za plyn ušetřili,“ povzdechl si Tomáš Kučera z Havlíčkova Brodu s tím, že rodiče děsí i rostoucí ceny potravin. „Zajímavé je, že u sousedů v Rakousku jsou ceny potravin mnohem nižší než u nás a jídlo je kvalitnější,“ podivoval se Kučera. Domov důchodců v Humpolci se podobnými starostmi letos zabývat nemusí. Převzala jej totiž společnost Senecura. „Momentálně u nás žádní senioři nebydlí. V domě jsou ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny,“ sdělil ze vedení domova Petr Vaněk. Vrtulník sledoval řidiče na Havlíčkobrodsku. Za dvě hodiny padlo šestnáct pokut Řešení, jak ušetřit za energie, hledá podle zástupce ředitelky Evy Tomanové i Domov pro seniory manželů Curieových v Třebíči. „Drobné úspory samozřejmě můžeme provést. Ale dlouhodobě šetřit, na to je potřeba projekt. V kancelářích budeme topit maximálně do dvaceti stupňů, ale snižovat teplotu v pokojích našich klientů, hlavně těch trvale ležících, lze těžko,“ upozornila Tomanová. V Domově pro seniory Koutkova Kubešova Třebíč podle ředitelky Heleny Chalupové nechali vyměnit střechu, mění se stará okna, staré žárovky nahrazují úsporná svítidla. Mluvčí domova Renata Krejčová zdůraznila, že snižovat teplotu v pokojích klientů je na hraně standardů péče. „Starý a nemocný člověk je křehká osobnost. Lidem ve vysokém věku je zima i v létě. Máme samozřejmě zásobu dek a ohřívacích lahví, ale to dlouhodobě problém neřeší. Rady typu, že komu je v chladném bytě zima, má si vzít svetr, je u nemocných seniorů nepoužitelná,“ zdůraznila Krejčová. Úsporami energií v Domovech pro seniory se zabýval i Kraj Vysočina, který má většinu zařízení ve správě. Podle hejtmana Vítězslava Schreka kraj připravuje nákup energií na rok 2023 už za jiné ceny a zásah do hospodaření organizací bude významný. „Pro rok 2023 bude největší výzvou pokrytí právě zvýšených objemů na energie,“ upozornil hejtman. Proto bude třeba i v zařízeních pro seniory nastavit úsporný režim. Úspory energií v domovech důchodců



- snížení teploty v kancelářích zaměstnanců



- náhrada starých žárovek za úsporné



- spořící kohouty k topení



- výměna starých oken



- při nižší teplotě v pokojích rozdat seniorům více dek a nabídnout ohřívací lahve s horkou vodou



- do budoucna v domovech umístit solární panely a tepelná čerpadla

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu