Ceny benzinu a nafty šly v uplynulém týdnu skutečně výrazně nahoru. Benzin podle ekonoma Lukáše Kovandy zdražil v průměru o 81 haléřů na 30,79 koruny za litr, nafta o šedesátník na 29,22 koruny za litr. „Benzin je nyní nejdražší za více než jeden rok. Ceny pohonných hmot jsou v zásadě tam, kdy byly v době propuknutí pandemie loni v březnu,“ sdělil Kovanda s tím, že nejdražší benzin natankují řidiči právě na Vysočině a odvolal se na statistiky společnosti CCS. Podle čerpadláře Romana Martince z havlíčkobrodské benzínky OMV je to zajímavá informace. „Ceny benzínu tvoří naše marketingové oddělení, čerpadlář není ta správná osoba,“ odpověděl.

Alena Kubátová z Havlíčkova Brodu je s cenami pohonných hmot byť vysokými, smířená. „Máme na Vysočině strašně drahý benzín, ale co s tím nadělám. Jezdit do práce musím, autobusem se nedostanu. Ceny se zvedly, pravda, ale s tím nic nenadělám,“ konstatovala.

Ceny benzínu a nafty na Vysočině.Zdroj: DeníkPodle Petra Kučery ze serweru Peníze. cz má na cenu pohonných hmot v konkrétním regionu vliv mnoho věcí. „Částka, kterou vidíte na stojanu na pumpě, je ovlivněna cenovou politikou jednotlivých hráčů na trhu, roli hraje i daná lokalita, profil typických zákazníků dané čerpačky a konkurence v okolí,“ vysvětlil.

Při porovnání cen v kraji se platby za naftu ve většině benzínek držely včera na jednotné ceně 29,90 korun s výjimkou Žďáru nad Sázavou. „Tam byla cena za litr nafty u Unicornu 28,60 a benzin je asi o korunu levnější než jinde,“ upozornil podnikatel Průcha. Z průměru vybočuje také čerpací stanice OMW v Pávově u Jihlavy blízko dálnice D1, kde jsou ceny pro změnu vyšší. Litr benzinu i nafty tam včera stály 33,50 korun.

Nekvalitní nafta

Starosti s cenami pohonných hmot má i jednatel firmy provozující autodopravu Svatoslav Blažek. „Zdražení jsme zaznamenali a hodně pocítili. Hlavně je to poslední tři roky strašně nekvalitní nafta. Oni tomu říkají bio. Smrdí to, kouří to a má to větší spotřebu a likviduje to motory,“ postěžoval si jednatel Autodopravy Blažek, pod kterou spadá patnáct aut.

Podle Kovandy ceny pohonných hmot zatím jen „dohánějí“ letošní cenový růst ropy. Jak upozornil, zdražení na benzínkách se u nás odehrává se zhruba dvou až třítýdenním zpožděním. Čerpací stanice už do cen započítaly také přechodné oslabení koruny vůči dolaru, v němž se ropa obchoduje.

Jasné důvody má rozevírání cenových nůžek mezi benzinem a naftou. „Je to dáno tím, že prodejci pohonných hmot postupně do své ceny zahrnují snížení spotřební daně právě z motorové nafty o jednu korunu na litr, k němuž došlo letos k prvnímu lednu,“ vysvětlil ekonom.

Ceny pohonných hmot by už ale podle něj neměly dál strmě stoupat. „Růst cen ropy na světovém trhu se zastavil a převládá názor, že letos narazil na svůj strop. Tudíž nelze očekávat, že současný citelný růst cen pohonných hmot v ČR vydrží. Už v následujícím týdnu bude patrné zpomalení. Benzin přidá zhruba padesát haléřů na litr, nafta pak třicet haléřů,“ předpověděl.