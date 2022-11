Město Havlíčkův Brod nakupuje chytré termohlavice k radiátorům. A to ve velkém. Slibuje si od toho výrazné úspory v cenách energií. Naráží však na problém. Hlavic je na trhu málo. Než je pořídí do všech městských budov, může to trvat i více než půl roku.