Přes Keřkov sice jezdí autobus, ale jenom ve všední den. O víkendech jezdí lidé z Keřkova vlakem právě ze zastávky v Hesově. „Zrušení vlakové zastávky v Hesově je nesmysl a nám by to hodně vadilo a komplikovalo život. Kdyby zastávka v Hesově skončila, museli by lidé z Keřkova jít několik kilometrů na vlak až do Přibyslavi,“ řekl Deníku předseda osadního výboru v Keřkově Tomáš Háněl. Problémy by měli i ti, co jezdí osobním vlakem do práce do hesovské mlékárny, protože autobusy staví v Hesově jenom ve všední den.

Plán zrušit zastávku v Hesově nepotěšil ani obyvatele Přibyslavi. Hlavně ty, co nechtějí chodit přes celé město až na vlakové nádraží. Zastávku v Hesově mají blíž. „Co je to proboha za nesmysl. Zastávka v Hesově tady byla desítky let, snad už za první republiky. Chodíme sem pokaždé, když jedeme osobním vlakem do Brodu nebo do Žďáru. Je to blíž než na nádraží, jet osobákem nám stačí,“ prohlásil cestující Milan Dočekal.

Přibyslav má novou moderní kavárnu. Vyšší ceny mají odrážet kvalitu

Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda záměr zrušit zastávku v Hesově měly dráhy z důvodu vysokých nákladů na její přestavbu. „Protože dle předpisů již musí dělat všechny zastávky podle nových norem. To znamená, že zastávka musí být dostupná z obou stran, musí být bezbariérová a podobně,“ vysvětlil starosta.

Radnici v Přibyslavi se podařilo zastávku nakonec uhájit. „Když se diskutovalo o jejím rušení, argumentoval jsem pro její zachování připravovanou výstavbou bytovou směrem na Hesov, která by měla využití zastávky zvětšit,“ zdůraznil starosta. Přibyslav skutečně plánuje ve směru na Hesov mohutnou zástavbu. Tři bytovky a parcely pro 45 rodinných domů. Přijít o vlakovou zastávku by byl v téhle lokalitě problém.

Správa železnic chtěla skutečně zastávku v Hesově zrušit. Jak se věci mají zastávkou vysvětlil Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „V rámci přípravy rekonstrukce traťového úseku jsme se na možnost zrušení zastávky skutečně oficiálně dotázali. Pokud by totiž nebyla pro regionální dopravu potřebná, znamenala by její rekonstrukce zbytečně vynaložené náklady. Případné zrušení zastávky by také mělo dopad na zkrácení cestovních dob mezi Přibyslaví a Pohledem, a tím i zefektivnění celého traťového úseku. Dotaz na možnou postradatelnost zastávky byl v tomto ohledu zcela legitimní,“ řekl Gavenda.

Jak dodal, Kraj Vysočina chce tuto zastávku – stejně jako zastávku Stříbrné Hory, vlaky regionální dopravy nadále obsluhovat. Proto už samotná příprava stavby počítá s jejím zachováním a kompletní rekonstrukcí.