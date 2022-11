To mám radost, povzdechla si Marie Zápotočná. V Havlíčkově Brodě příští rok sáhne hlouběji do kapsy. Zdražují odpady, oznámila radnice. O zvýšení poplatků uvažuje i Chotěboř. Naopak v Přibyslavi se bát nemusejí. Skládka v Ronově se pořád vyplácí.

V Havlíčkově Brodě je cena odpadů pro příští rok 840 korun na osobu místo letošních 720 korun. Podle starosty Zbyňka Stejskala vede ke zdražení nutnost vyrovnat se s inflací. „Rostou ceny pohonných hmot. Zdražilo skládkovné v Ronově nad Sázavou. Stoupají výdaje na provoz technických služeb,“ vysvětlil. Na druhou stranu ale přislíbil, že město zachová systém slev pro děti a důchodce.

Příští rok podle Stejskala město vydá na odpadové hospodaření skoro osmačtyřicet milionů korun. Z toho téměř osmatřicet milionů stojí provoz technických služeb jen v rámci odpadového systému. Dalších skoro deset milionů ročně spolkne uložení odpadu na skládku v Ronově.

Každá stovka navíc bolí

Marii Zápotočnou zdražování netěší. „Nejsou to jen odpady. Zdražuje všechno. Každá stovka navíc mě už bolí,“ přiznala. Nelíbí se to ani Josefu Římanovi. „Vadí mi hlavně rovnost. Kdo třídí a odpadů má minimum, platí za popelnici stejně jako ten, co ji zaplní za dva dny,“ postěžoval si důchodce. Podle starosty Stejskala město chystá změny v systému platby, ale nejdřív za dva roky.

V Chotěboři je cena odpadů podle vyhlášky 540 korun za osobu. „Zatím to platí, ale prosincové zastupitelstvo možná navrhne mírné zvýšení,“ poznamenal tajemník Milan Linhart. Světlá nad Sázavou zdražovat nechce. Naopak Lipnice nad Sázavou řeší, co dál. „Svozová firma nám oznámila zdražení. Na jednání zastupitelů musíme rozhodnout, jestli zvýšené náklady ponese město, nebo porostou platby pro obyvatele,“ upřesnil místostarosta Marek Hanzlík. Zdražit chtějí i v Habrech. „Pro příští rok necháme ještě letošní cenu, ale v roce 2024 už budeme muset zdražit, jinak to nepůjde,“ pokrčil rameny starosta Pavel Víšek.

V Přibyslavi platí jen 250 korun ročně. Podle starosty Martina Kamaráda je to díky provozu skládky odpadů přímo na území města.

Spravedlivé platby za odpad, po kterých volá Josef Říman v Havlíčkově Brodě, zavedl městys Štoky pomocí kódovaného pytlového systému a bonusů. Ale zatím z toho starosta Pavel Královec radost nemá. „V pytli na papír jsou použité kapesníky, v plastu dětské pleny,“ konstatoval Královec. Podle toho, jak domácnosti třídí, mohli lidé ve Štokách získat slevu na poplatcích až 600 korun. Místo toho se však ve sběrném dvoře potýkají spíše s lhostejností a nekázní.

Kolik za odpady



Havlíčkův Brod: 840 korun

Přibyslav: 250 korun

Chotěboř: 540 korun

Světlá nad Sázavou: 600 korun

Ledeč nad Sázavou: 840 korun

Golčův Jeníkov: 500 korun

Lipnice nad Sázavou: 750 korun

Habry: 440 korun



Zdroj: městské vyhlášky