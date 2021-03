V současné době je ze zámečku luxusní hotel, který se v roce 2015 pod názvem Chateau Herálec dostal na takzvaný zlatý seznam patnácti nejlepších hotelů na světě.

Sestavil ho americký serwer CNN Travel. „Bohužel, nyní je zámek prázdný. Stejně jako všechny ostatní hotely kvůli koronaviru. Museli jsme zrušit všechny akce. Například setkání majitelů zámků z celé republiky, které se tu mělo konat loni na jaře. Snad to bude letos,“ poznamenala recepční Jana Vencovská, která Deník zámkem provedla a dala nahlédnout do zámecké kroniky, kde majitelka popsala celý osud stavby.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPodle starosty Herálce Jiřího Ulricha je dobře, že zámeček má majitele a není ostudou obce. Historie zámku v Herálci, jak ji vypátrala a sepsala Alexandra Kasperová, se datuje zhruba od 16. století. Ale už ve středověku patřil Herálec pražským biskupům a arcibiskupům. Zámek vlastnili páni ze Šelemberku.

Po válce stát zámek zkonfiskoval. Ve 20. století byla v zámku kuchyň, jídelna a zvláštní škola internátní, což na budově zanechalo výrazné stopy. „Souhlasila jsem, že je to krásná nemovitost a má anglický park. Ale teklo sem, nikdo to neudržoval. Ještě tak dva roky a bylo by nesmyslné se do toho pouštět,“ vylíčila Kasperová, původní profesí novinářka, původní stav zámku, který ale dostal po letech práce, námahy a vysokých investic úplně jinou tvář.