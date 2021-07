Dříve Šenfeld, dnes Žižkovo Pole. Obec nese název po husitském vojevůdci

Obec, kde žije necelých 400 lidí, se zapsala navždy do historie smrtí Jana Žižky. Ten zde zemřel 11. října 1424 v náručí svého rady Michala Koudele z Žitenic. Původně se obec jmenovala Šenfeld neboli Krásné Pole. Letos je to přesně sto let, kdy obec nese jméno husitského vojevůdce. Název změnila 10. prosince 1921, kdy jí to povolil výnos ministerstva vnitra.

Obec Žižkovo Pole. Místní část Samotín | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Dnešní Žižkovo Pole je moderní obec se širokou návsí, rybníky, mateřskou školou, kostelem, hřbitovem, novou hasičskou zbrojnicí a obchodem. Důchodkyně Marie Gurová tady žije už 24 let. „Jsem z Moravy, ale tady jsem si rychle zvykla. Líbí se mi ta pohoda a klid,“ svěřila se při procházce obcí. Plány v Žižkově Poli: Vrty v lokalitě směrem na Modlíkov i obnova hřiště Přečíst článek › Žižkovo Pole

* První zmínka: 1303

* Počet obyvatel: 395 Sedmnáctiletá studentka Helena Malá plánuje, že se do vesnice jednou vrátí. „Líbí se mi centrum vesnice. Pěkná náves s rybníkem. Bude tady nové hřiště pro dospělé i pro děti. Staví se rodinné domky. Je vidět, že obec myslí na mladé lidi,“ zdůraznila. Osmadvacetiletý Jaromír Joukl v obci bydlí od narození. „Chválím si sportovní aktivity a společenský život. Neměnil bych,“ poznamenal. Ke změně názvu obce výrazně přispělo odhalení Žižkovy mohyly. Došlo k tomu v roce 1874. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkSbírku na unikátní pomník zorganizoval přibyslavský rodák, nakladatel Jan Otto. Vědec a historik Jaroslav David tvrdí, že obec žádost o přejmenování podala již v červnu 1919 z podnětu učitele Jindřicha Bačovského. Studentka gymnázia Zikmundová: Jsem proti covidu odolná, ale očkování má smysl Přečíst článek › Jenže na základě na základě posudku Zemského archivu Království českého byla tehdy žádost o změnu jména obce zamítnuta. Důvod zněl následovně: „Zemský archiv trvá na stanovisku, že nelze uměle stanoviti nové jméno místní, nemající žádné historické tradice. Taková změna názvu mohla by býti doporučena jen v tom případě, kdyby bylo možno dokázati, že nového názvu skutečně se v okolí používá, že se vžil i ve styku písemném, že byl krátce lidem přirozeně vytvořen jako náhrada za nesrozumitelný název cizí; toho však v případě, o nějž jde, není možno dokázati.“ Obyvatelé Žižkova Pole si ale už v době, kdy název obce zněl správně německy Schönfeld, jméno počeštili na Šumfeld nebo také Šenfeld. Možnosti užívat název Žižkovo Pole se obec dočkala až za dva roky. Tip na výlet



Obec původně nesla jméno Śenfeld (Krásné Pole), současný název má od roku 1921. Odkazuje na tradici, že právě u této obce zemřel v roce 1424 husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Žižka běhen tažení na Moravu obléhal hrad v nedaleké Přibyslavi. Při obléhání podlehl 11. října 1424 nemoci. Na údajném místě úmrtí hejtmana Žižky stojí od roku 1874 deset metrů vysoká mohyla. Pozemek pro mohylu koupil v roce 1862 novinář a politik Julius Grégr, slavnostní odhalení organizoval František Ladislav Rieger.

