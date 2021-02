Do hnědých odstínů zabarvil sníh na Vysočině africký písek. Písečný prach se do vzduchu dostal nad Saharou. Na našem území se objevil o víkendu.

Písečný prach je na sněhobílých pláních jasně viditelný. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Na sněhobílých pláních je písečné zabarvení obzvláště patrné. „Říkal jsem si, co to je. Vypadalo to, jako by sníh někdo popráškoval nějakým hnojivem,“ usmál se Libor Kleczka z Brna, který si na Vysočinu přijel zalyžovat. Písečný prach se ukládá také na autech, parapetech a okapech.