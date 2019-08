Soutěž začala dopoledne exhibicí žen. „Tak se do toho opřete, dámy, jako když nesete tašky z Kauflandu,“ hecoval soutěžící Leoš Kubeš, jeden z hlavních pořadatelů a moderátor soutěže. Na první pohled křehké slečny přenášely před zraky překvapených diváků masivní železné brány, vzpíraly kolejnice, dokonce zvedaly i plošinu se zahradním traktůrkem. „Já jsem na soutěži poprvé, ale posilování a cvičení je můj koníček. Nejdřív jsem chtěla shodit kila po dětech, ale stala se z toho záliba. Jen jsem se bohužel na soutěž špatně obula. Mám žabky a klouže mi to,“ svěřila se jedna z účastnic Michaela Vokáčová z Hlinska.Zapojit se do soutěže mohlo dopoledne i publikum.

Hlavní odpolední program nabídl přehlídku svalnatých obrů, kteří kouleli masivní pneumatiky jako hračky nebo roztahovali kamion. Na start se postavili závodníci z Polska, Ukrajiny, Slovenska, Srbska a Rakouska. Hlavním bodem soutěžního klání ale byl evropský pohár Mistrovství ČR v Logliftu ( zdvih jeníkovského dubu) s cílem překonat národního rekord, který drží Jiří Vytiska. Ten naposledy zdvihl nad hlavu kmen o váze 180 kilo. Na vítěze čeká mezinárodní soutěž v Litvě.

„Samozřejmě, že mám trému, protože dneska musím překonat sám sebe a to je mnohem horší. Když jednou trhnete rekord, publikum od vás automaticky čeká, že budete pořád lepší,“ prozradil borec Jiří Vytiska před závodem. Soutěž Strongman pořádají Leoš Kubeš a Pavel Cháma. „Já se v Jeníkově narodil,“ prozradil Leoš Kubeš, proč se jedna z mnoha soutěží v silovém sportu kterou tandem Kubeš a Cháma pořádají, koná zrovna tady na jeníkovském náměstí. On sám se v minulosti silovým sportům věnoval, ale už se závoděním skončil. „Zhubnul jsem o víc než dvacet kilo a tak už borcům, jako je Jirka Vytiska konkurovat nemůžu,“ konstatoval Leoš s tím, že teď musí zvládnout možná mnohem horší adrenalin. „Zorganizovat soutěž, sehnat sponzory, oslovit asociace, zajistit prostory a hladký průběh závodu, včetně administrativy, to je mnohem horší než vzpírání klády,“ dodal Leoš.

Vstupné na siláckou exhibici bylo dobrovolné, organizátoři ho použijí na dobročinné účely. Naposledy věnovali svalnatí siláci peníze základní škole v Golčově Jeníkově, konkrétně postižené žačce Klárce Cemperové na rehabilitační tříkolku.

Pokud bychom pátrali po tom, kde začal vznikat tento zvláštní sport a odkud čerpali inspiraci zakladatelé jeho moderní verze ve druhé polovině 20. století, vrátili bychom se o více než 150 let nazpět. V 19. století byla velmi populární cirkusová a jarmareční představení, při kterých siláci zvedali různé druhy zátěží, ohýbali podkovy a železné pruty, trhali řetězy a jinými způsoby demonstrovali svoji fyzickou sílu. Někdy se jednalo o pouhé triky (koneckonců, cílem bylo především pobavit publikum a obvykle nešlo o vzájemné měření sil mezi siláky samotnými), ale často byly k vidění skutečně mimořádné výkony, které na desítkách, nebo dokonce stovkách exhibičních vystoupení siláci předváděli s vybavením, které bylo oficiálně zváženo. Jedním z nejznámějších siláků konce 19. století byl kanadský obr Louis Cyr, který zvedal nad hlavu jednou rukou činky o váze více než 100 kg, na rameno přemísťoval dvoumetrákové balvany a v podřepu s rukama opřenýma o stehna nadzvedl zády více než dvě tuny.

Pokud mluvíme o profesionální úrovni, je to nejnáročnější silový sport na světě. Zátěže na soutěžích jsou extrémní a jednotlivé disciplíny testují fyzické limity závodníků až na samou hranici možností lidského těla. Zatímco na prvních strongman soutěžích startovali powerlifteři, vzpěrači, zápasníci, kulturisté a další sportovci z různých silových sportů, dnes jsou soutěže strongmanů výhradně doménou profesionálů, kteří se na tyto klání cíleně připravují.