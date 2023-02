Leoš Vaněček je předseda osadního výboru Šmolovy, které patří do okruhu obcí ohrožených ptačí chřipkou z Okrouhlice. Stejně jako další části, Březinka, Perknov, Klanečná, Poděbaby a Zbožice. „Lidé u nás slepice chovají a nejsou kvůli chřipce v klidu,“ poznamenal Vaněček. Sepsáním stavu drůbeže pověřil kolegu z osadního výboru. „Není to populární akce, ale doufám, že to chovatelé pochopí a budou poctiví. Ptačí chřipka není legrace,“ poznamenal Vaněček.

Ptačí chřipka útočí na Vysočině. Lidé v Okrouhlici se bojí o chovy slepic

Chovatelé se k nařízení staví různě. Je mnoho takových, co si z opatření dělají legraci. Takovou zkušenost má Jan Bouma, předseda Českého svazu chovatelů Havlíčkův Brod. „Opatření se týká mnoha našich členů. Dělat seznamy majetku se asi nikomu nelíbí, ale musíme respektovat nařízení,“ konstatoval Bouma.

Ne každý má stejný názor. „Tady nejde o ptačí chřipku. Ale o to, aby vejce stálo dvacet korun kus, kilo drůbežího tři stovky. Seznamy jsou potřeba, aby bylo jasné, co a kde příště vybít,“ prohlásil Milan Švec z Havlíčkova Brodu.

Seznamy drůbeže z některých místních částí Havlíčkova Brodu pořizuje brodská radnice. Podle starosty Zbyňka Stejskala na základě nařízení Státní veterinární správy. „Místní části jako Zbožice, Klanečná, Poděbaby, Perknov, Šmolovy a Březinka se nařízením Státní veterinární správy staly kvůli ptačí chřipce z Okrouhlice uzavřeným pásmem,“ upřesnil starosta.

Ptačí chřipka v Okrouhlici

Ptačí chřipka se objevila minulý týden u dvou malochovatelů v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku. „V prvním chovu v Okrouhlici uhynulo šest kusů drůbeže z celkového počtu jedenáct a v druhém pak došlo k postupnému úhynu asi šedesáti slepic z celkového počtu sto šestnáct,“ připomenul mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V současné době se ptačí chřipka objevila podle Vorlíčka u jen dvou volavek bílých poblíž obce Pasohlávky Brno venkov a v malochovu na okraji Prahy.

Obecní úřad Okrouhlice, kde se ptačí chřipka objevila minulý víkend, požádal tamní chovatele, aby na úřad přinesli seznamy drůbeže. „Není to pro nás zrovna jednoduché. Zpracování seznamů mají na starosti dvě naše úřednice, ale jsou nemocné,“ povzdechl si místostarosta Jiří Toman. Jak dodal, věří, že chovatelé v obci a místních částech budou svědomití a seznamy dodají. Kromě toho nechal obecní úřad v Okrouhlici a okolních osadách umístit hygienické kontejnery na uhynulou drůbež.