„Senior taxi už jezdí ve spoustě měst. Nyní plánujeme oslovit dopravce a vypsat veřejnou soutěž,“ přiblížil místostarosta Chotěboře David Šafránek.

Důchodci by podle něj za svezení platili jen drobnou částku. „Předpokládám, že by to bylo zhruba dvacet korun. Zbytek nákladů bychom hradili z rozpočtu,“ přiblížil Šafránek.

Zvýhodněná služba je ale omezená, má podle něj fungovat pro penzisty starší sedmdesáti let nebo lidi s omezenou pohyblivostí.

V praxi to bude vypadat tak, že si zájemci na městském úřadu zažádají o průkazku a každý měsíc budou mít takto hrazených až osm jízd. „Jezdit mohou jen po Chotěboři a jejích místních částech, nebudeme ale zkoumat, na co konkrétně službu využívají,“ prozradil Šafránek.

Je tedy jedno, jestli speciální taxík využijí na cestu k lékaři či na nákup nebo do hospody. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to lidé nezneužívali na nedůležité cesty, ale rozhodně je nechceme nějak kontrolovat,“ dodal chotěbořský místostarosta.

Svézt se mohou i mladší důchodci. Ti si však cestu zaplatí celou. „Za svoje peníze to může využívat opravdu kdokoliv,“ podotkl Šafránek.