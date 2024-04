Přečkal zimu v záchranné stanici v Pavlově a nyní se dudek chocholatý opět vrátil do volné přírody. Svůj nový domov má v mokřadech u Jihlavy.

Dudek při vypouštění do volné přírody v lokalitě Na Skřivánku. Foto: poskytl Kraj Vysočina

Dudek chocholatý se dostal do záchranné stanice zvířat v Pavlově na Havlíčkobrodsku koncem loňského roku, když zapadl do sněhu. „Ve stanici zůstal přes zimu, s příchodem vyšších teplot se rozlétal ve voliéře, je v plné kondici a může se vrátit zpět do volné přírody,“ komentoval ředitel záchranné stanice Zbyšek Karafiát.

Podle něj bylo na vypuštění dudka do volné přírody nejvyšší čas, protože dudci se po zimě vrátili do Česka a chystají se zahnízdit. Svobodu tak opět okusil zachráněný dudek ve čtvrtek 18. dubna. Zástupci záchranné stanice ptáka vypustili společně se zástupci kraje v přírodní lokalitě Na Skřivánku, která je součástí oblasti mokřadů severozápadně od Jihlavy.

Zdroj: Youtube

Podle kraje jde o poslední větší mokřadní celek této oblasti, který stál mimo pozornost ochránců přírody. Což se má změnit. Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se členy Pozemkového spolku Gallinago uspořádal veřejnou sbírku a tuto lokalitu chce vykoupit. „Zatím se nám podařilo vybrat přes 2,6 milionu korun, chybí zhruba 900 tisíc, abychom lokalitu o rozloze téměř osmi hektarů mohli vykoupit,“ vyčíslil Vojtěch Kodet, který oblast ještě s dalšími členy pozemkového spolku po výkupu převezme do péče.

O podpoře výkupu lokality bude příští týden jednat i rada kraje. „Je tady velmi zajímavá mozaika nejrůznějších stanovišť, kterou bude možné v případě výkupu ještě dotvořit a vhodnou údržbou tuto mozaiku zachovat i do budoucnosti,“ komentoval radní kraje Pavel Hájek.