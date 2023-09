„Když jsme se dozvěděli, co se v domě stalo, byl to pro nás naprostý šok. Dům je pěkný, ale jsme hluboce věřící rodina a i farář nám doporučil v domě raději nebydlet,“ svěřila se Deníku paní Halina. Vzhledem k citlivosti případu a také dalším možným rodinným problémům nechtěla žena zveřejnit celé své jméno. Deník jej ale zná. „Kdybychom věděli, co se v domě stalo, nikdy bychom o dům neprojevili sebemenší zájem,“ dodala žena.