Největší nápor zažijí místa posledního odpočinku zřejmě tento prodloužený víkend, kdy tisíce lidí zamíří na hřbitovy po celé Vysočině. Dušičky ovšem bohužel povzbuzují také nejrůznější poberty. Ti především využívají toho, že okolí hřbitovů je přeplněné auty. „Kolem hřbitova provádějí městští strážníci pravidelné kontroly. Děláme to každý rok. V době Dušiček se v prostorách hřbitova a okolí zvyšují počty návštěvníků, což na druhé straně láká různé zloděje,“vysvětlil Deníku ředitel Městské policie Chotěboř Jiří Novotný.

Strážníci při návštěvách hřbitova upozorňují návštěvníky na nebezpečí krádeží a nabádají je, aby v autě nenechávali zbytečně cenné věci, protože automobil není trezor, současně s tím dohlížejí v okolí hřbitova na plynulost dopravy. Pomáhá jim v tom i kamera, která dohlíží na pořádek na hřbitově i v okolí.

Pod dohledem kamery je po špatných zkušenostech hřbitov Horním Studenci u Ždírce nad Doubravou, hlídaný je hřbitov v Přibyslavi, tak i hřbitov sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. Díky tomu se zde podle návštěvníků krádeže výzdoby z hrobů téměř nevyskytují. Nový hřbitov pod dohledem kamer není, tak tu městská policie provádí pravidelné kontroly.

„Nám ukradli květiny z hrobu už dvakrát, stály dost peněz, ale na policii jsme to nehlásili. Co by s tím asi udělala? Hrob zdobíme nejvýš tak den před Dušičkami, ne týden, jak jsem to dělala dřív," sdělila Deníku na Novém hřbitově v Havlíčkově Brodě Věra Jakešová.

Strážníci několikrát denně procházejí hřbitov a snaží se předcházet případným krádežím. Hlídky se zaměřují i na parkoviště. Podobně se to děje i ve Světlé nad Sázavou. Bdělá je i městská policie ve Žďáru nad Sázavou. Kromě ztracených květin a svíček měli městští strážníci v minulosti zkušenosti i s pokusy zlodějů vloupat se do aut zaparkovaných u hřbitovů nebo vyloupit automat na svíčky. Kontroly na hřbitově i v okolí provádí i městská policie v Jihlavě. „Už před Dušičkami nejméně týden provádíme pravidelné kontroly, strážníci hřbitov zajdou i v noci,“ sdělil zástupce šéfa městské policie v Jihlavě Stanislav Maštera s tím, že případů krádeže výzdoby z hrobů je minimum, stejně tak se v poslední době strážníci nesetkali s vykradením auta před hřbitovem.

Rovněž policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v tomto období zvyšují každoročně dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu nejen na silnicích, ale také v okolí hřbitovů a na přilehlých parkovištích. Velké množství občanů se totiž právě o tomto víkendu vydá na hřbitovy upravit hroby či zapálit svíčku.

Policisté v této souvislosti varují řidiče, aby na svých cestách dbali zvýšené opatrnosti. Na silnicích se totiž ve větším množství objevují i takzvaní sváteční řidiči, kteří nejezdí příliš často a jejich reakce v silničním provozu mohou být v mnoha případech nejisté a nepředvídatelné.