Dva kluci zneužili nezletilou dívku ze Světlé, seznámili se na sociální síti

Začalo to komunikací a flirtováním na sociální síti. Nezletilá dívka ze Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku si v loňském roce postupně začala psát se dvěma staršími chlapci. To, že jí ještě nebylo patnáct, jim řekla sama. Nevadilo jim to, s dívkou si domluvili rande.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Obě milostné schůzky měly nakonec dohru až před soudem a chvilka vzrušení tak oba mladíky mohla dostat až do vězení. Za pohlavní zneužití jim hrozil trest od jednoho do osmi let. Neobvyklým případem, kdy se dívka stala obětí dvojího zneužití, se ve čtvrtek 5. května zabýval Okresní soud v Havlíčkově Brodě. „Jednoho mladého muže jsme uznali vinným. V jeho případě jsme však upustili od potrestání, protože dosud nebyl soudně trestán. Dospěli jsme k závěru, že k jeho nápravě postačí pouhá zkušenost s tím, že se ocitl před soudem,“ informoval havlíčkobrodský soudce Jan Doležal. Řidič trolejbusu se v Jihlavě popral s cestujícím policie hledá svědky Nezletilá dívka ani svědčit nemusela. Všichni se podle soudce přiznali. Hlavní líčení trvalo jen pár desítek minut. „Ze strany dívky proběhlo vše dobrovolně, takže nemohla být řeč o nějakém násilí. Mladík dokonce připustil, že ji měl rád,“ poodhalil soudce Doležal. Druhý chlapec už do kontaktu s policií přišel dřív, v jeho případě tedy soud tak shovívavý nebyl. Domů odešel s podmínkou. Jak se o nezákonném chování mládeže dozvěděla policie, není jasné. Počet případů stoupá Podobných případů podle policejních statistik každým rokem přibývá a velkou měrou se na nich podle policie podílejí právě informační technologie a sociální sítě. Policie sleduje nárůst těchto případů od roku 2017. „Nejčastěji jde o případy sexuálního nátlaku, šíření pornografie a ostatních mravnostních trestných činů, kam patří i výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a také zneužití dítěte k výrobě pornografie,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. V loňském roce museli kriminalisté na Vysočině řešit o třináct procent víc mravnostních deliktů než v minulosti. Ze 139 případů se jich podařilo objasnit dvaadevadesát. Stíháno bylo čtyřiaosmdesát lidí a z celkového počtu případů bylo devatenáct vyšetřováno jako znásilnění. Objasnit se podařilo dvanáct z nich. Nejvíc bylo pohlavního zneužívání. „K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let,“ upozornila Čírtková. Tři roky spokojenosti: dentální hygienistku ve Světlé podpořilo město Na nebezpečí spojené s tématem používání internetu dětmi a dospívajícími upozorňuje například i Linka bezpečí. „V loňském roce jsme nejčastěji řešili kyberstalking, což je obtěžování cizí osobou. Následovaly online vztahy, zneužití osobních dat, sexting i lákání na schůzky. Děti zmiňují potíže na sociálních sítích, jako jsou Instagram a TikTok, na nichž se nejvíce pohybují,“ upozornila Regina Jandová z Linky bezpečí.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu