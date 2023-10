Semafor u Cihláře ještě nezačal blikat a už budí vášně. Past na řidiče kamionů a autobusů. Kde je bezpečnost? Tak zněl zvláštní vzkaz, který kdosi nedávno vyvěsil na strom u silnice poblíž křižovatky. Neznámému autorovi se zřejmě semafor nelíbí.

Podle starosty Zbyňka Stejskala radnice v Brodě nechce řidičům ztrpčovat život. Je to nutnost, s ohledem na dopravní zátěž, která severovýchodní obchvat čeká v okamžiku, kdy auta vjedou na budovaný jihovýchodní obchvat města. „Nepřehlednou křižovatku Masarykova a U Cihláře bude řídit světelná signalizace, na trase severovýchodního obchvatu nebude jediná. Jejím účelem je regulovat dopravu,“ vysvětlil starosta Deníku.

Křižovatka u Cihláře v Brodě. Řidiči ztrácejí nervy a píšou vzkazy

U Cihláře se střetává doprava ze severovýchodního obchvatu. Míří tam také řidiči projíždějící z města ulicí Chotěbořská, řidiči jedoucí od Chotěboře směrem do centra Brodu. Řidiče, jako je například Pavel Rus z Havlíčkova Brodu, kteří těmito místy často projíždějí, anonym pohoršil. Semafor u Cihláře má stát co nejdřív. „Když tady nebude nic, co by dopravu usměrnilo, máme tu křižovatku smrti. Srážky tady mohou být na denním pořádku,“ varoval. Podobně na křižovatce s ulicí Kyjovskou. Semafor tam začne blikat v prvním čtvrtletí příštího roku. O semaforech u křižovatky s Kyjovskou a Chotěbořskou ulicí se mluví už několik let.

Dopravní experti i radní mají podle starosty obavu, aby po otevření jihovýchodního obchvatu bylo vůbec možné kvůli husté dopravě vyjet z vedlejších ulic. „Podél Kyjovské ulice se rozšiřuje průmyslová zóna a vyjet z Kyjovské na severovýchodní obchvat je už teď problém,“ vysvětlil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Na Kyjovské má pobočku Obchodní akademie a hotelová škola. Ředitel Jiří Forman by uvítal semafor na křižovatce už teď. „Na začátku školního roku našim studentům vysvětlujeme, aby nechodili přes silnici, protože je to risk, ale používali lávku nad silnicí. Po lávce je provedeme. Ale hlídat je nemůžeme. Vím, že přes silnici lidé často přecházejí, bez ohledu na bezpečí,“ řekl Deníku.

Lidé se poprvé prošli po jihovýchodním obchvatu Brodu, podívejte se

Jak dodal, Obchodní akademie má centrum v ulici Bratříků, ale na Kyjovskou pravidelně jezdí. „Už teď je problém se tam ve špičce s našimi auty dostat. Až otevřou jihovýchodní obchvat, bude to ještě horší,“ poznamenal Forman. Podobně situaci vidí Zdeněk Malínský. „Problémy kamioňáků mě nezajímají. Ti, co mají na Kyjovské firmu nebo garáže, to vidí jinak. Semafor je potřeba,“ zdůraznil.

Semaforů na Kyjovské se řidiči dočkají počátkem příštího roku proto, křižovatku je potřeba ještě stavebně upravit. O křižovatkách město jednalo s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). „Světelná signalizace je jedno z nejjednodušších a nejlevnějších řešení,“ prohlásila Marie Tesařová z ŘSD.

Video: kritická místa na severovýchodní obchvatu Havlíčkova Brodu.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Osazení světelné signalizace na křižovatky poblíž rybníka Cihlář a na Kyjovské platí Havlíčkův Brod. Jedna křižovatka stojí asi tři až pět milionů korun. Úpravu a nové seřízení už fungujících semaforů na křižovatce severovýchodního obchvatu a Masarykovy ulice zajistí ŘSD.

Podstatně pomoci severovýchodnímu obchvatu by v budoucnu mělo přeložení jeho části dál za město. „Semafory jsou dočasné řešení. Až dojde k přeložce severovýchodního obchvatu dál od města, nebudou už potřeba,“ doplnil místostarosta Honzárek. To ale zřejmě nebude dřív než za pět let. ŘSD uvažuje o přesunu zhruba v roce 2028.