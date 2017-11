Dvacet tun nasbíraných potravin pomůže lidem na Vysočině

Pelhřimovsko, Havlíčkobrodsko – Lidé jsou letos štědřejší. Potvrdil to pátý ročník Národní potravinové sbírky, která se během uplynulé soboty uskutečnila mimo jiné také na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku.

Celkem na obou místech lidé přispěli bez mála šesti tunami zboží. „V okrese Pelhřimov, kde jsme shromažďovali potraviny a drogistické zboží ze šesti prodejen, lidé přispěli necelými 1500 kilogramy zboží. Na Havlíčkobrodsku, kde jsem měli na starost také šest prodejen, se vybralo zhruba 4300 kilogramů zboží,“ upřesnila koordinátorka Národní potravinové sbírky Eva Šilhanová z Potravinové banky Vysočiny.

Na celé Vysočině plus v dalších osmi prodejnách ze Středočeského kraje, které pod Potravinovou banku Vysočiny také spadají, se podařilo vybrat celkem 20,5 tuny potravin a drogistického zboží za 411 tisíc korun.

Minulý rok se v rámci Národní potravinové sbírky nasbíralo podstatně méně potravin, a to kolem 13 tun. „Letos jsou čísla větší. I reakce byly letos určitě lepší, lidé se totiž ke sbírce stavěli mnohem lépe než loni. Zapojilo se více lidí, tak bych řekla, že už si na sbírku zvykli a víc ji berou,“ přemítala Eva Šilhanová.

Prozradila také, že zájemci letos darovali i lepší a kvalitnější potraviny. „Letos máme navíc takovou zkušennost, že potraviny darovalo víc lidí po menších dávkách. Loni se ke sbírce pro potřebné točilo zády mnohem více lidí,“ porovnala jednotlivé ročníky Šilhanová. Spoustu lidí prý také do supermarketu zavítalo hlavně kvůli potravinové sbírce.

I v Kamenici nad Lipou dobrovolníci, kterými byli skauti a skautky z tamního střediska, pomáhali zajistit hladký průběh sbírky. „Někteří lidé se zachovali opravdu hezky, například jedna paní nám sem přinesla dva velké balíky mouky, a tím nás moc mile překvapila,“ komentovala skautka Lidka Cimbůrková.

Dodala také, že zhruba třetina lidí, kteří do kamenického Penny marketu zavítali od 15 do 17 hodin, odmítli do potravinové sbírky přispět.

Přímo s vulgárními či jinak negativními reakcemi se však letos nesetkali. „Všichni byli slušní. Minulý rok jsme měli horší zkušenost, letos to bylo super,“ pochvalovala si mladá skautka.

Nakupovat do košíku dobrovolníků mohli lidé trvanlivé potraviny, ale i drogistické zboží. „Děvčata jsou velice aktivní, vysvětlila mi, že sbírají trvanlivé potraviny pro potřebné lidi, a proto jsem se této sbírky zúčastnil,“ řekl Milan Kopačka s tím, že do sbírky přispěl rýží.

V Kamenici nad Lipou v rámci letošního ročníku sbírky lidé přispěli 454 kilogramy zboží, což je celkem 1066 kusů. To je o několik desítek kilogramů víc než loni, kdy se podařilo nasbírat 404 kilogramů.

„Vůbec jsem o této sbírce nevěděl. Několika potravinami jsem ale do sbírky přispěl rád, protože už jsem asi tak založený pomáhat druhým. Vybíral jsem takové potraviny, o kterých jsem si myslel, že ostatní nezvolili. Snažil jsem se, aby byl výběr pestrý,“ vysvětlil Tadeáš Zahradník, které potraviny pro účely sbírky nakupoval.

Podle slov Evy Šilhanové minulý rok nasbírané potraviny pomohly 210 rodinám a zhruba 5500 jednotlivcům z Vysočiny, kterým ale jídlo darovali vícekrát. „Někomu pomůže jednorázový dar, ale většinou lidé potřebují pomáhat delší dobu, než se vzpamatují.

Kolika lidem pomůže Národní potravinová sbírka letos, ještě nevíme. Spočítané to budeme na konci roku,“ ukončila Šilhanová.