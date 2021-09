„Cena hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka patří zdařilé rekonstrukci Domu přírody Žďárských vrhů v Krátké,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Veřejnost se tentokrát shodla s prvním mužem kraje, Dům přírody Žďárských vrchů si tudíž ze soutěže odnesl i cenu veřejnosti. „Odborná porota titulem i individuální cenou ocenila i náročnou generální rekonstrukci Hradu Roštejn včetně instalace nových expozic, čestné uznání porota udělila mezi novostavbami i pasivní budově Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě,“ pokračovala Jitka Svatošová.

V kategorii Novostavby budov a hal zabodovala novoměstská sportovní hala, která zároveň získala i cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Velkou radost mi udělalo zdůvodnění udělení ceny. Sportovní hala získala cenu za kvalitní včlenění do stávající zástavby. Na to jsme v Novém Městě vždycky kladli důraz, aby nová stavba nerušila a nebyla zbytečně dominantní. Aby se nesnažila šokovat, ale vhodně doplnila okolí. A to se v tomto případě podařilo,“ netajil se nadšením novoměstský starosta Michal Šmarda.

Titul Stavba roku Kraje Vysočina 2020 za revitalizaci veřejného prostranství zase získal Sportovní areál Třebíč – Borovina. „Porota udělila sportovnímu areálu ocenění za doplnění bytové zóny o pestrý společensko-sportovní prostor. Lidé hřiště maximálně využívají a to je pro mě známka toho, že investice do areálu se povedla,“ uvedl místostarosta Třebíče Miloš Hrůza.

„Sportovní areál jsme vybudovali v místě zchátralého hřiště u základní školy v Borovině. Téměř zapomenutá čtvrť města v posledních letech opravdu ožívá. Kromě revitalizace veřejných prostranství a nových možností bydlení zde lidé mohou kromě víceúčelového hřiště využívat také běžecký ovál, dětské hřiště, inline okruh, workoutové hřiště, skatepark a fitness hřiště,“ doplnil jeho slova starosta města Pavel Pacal.