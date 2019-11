Dvě data a dva listopady od sebe dělí padesát let

Havlíčkův Brod – Dvě významná data, která od sebe dělí celých 50 let. A to je 17. listopad 1939 a 17. listopad 1989. V poslední době první datum stojí poněkud neprávem ve stínu toho druhého. Od tragického listopadu 1939 uplyne letos už celých 80 let.

LISTOPAD 1939. Doktor Václav Cyrany také tábor Sachsenhausen. | Foto: Archiv MěÚ Havlíčkův Brod