Radní v Přibyslavi vyhlásili třetí kolo soutěže. „Vítězem se stala společnost M silnice, ale ta se zřejmě zachová stejně jako ty dvě firma před ní,“ konstatoval starosta.

Problémy mají stavební firmy i majitelé nemovitostí. „Sháněl jsem materiál na zateplení domku, marně,“ posteskl si Luboš Bárta z Přibyslavska. Že sehnat stavební materiál je skutečně problém, potvrdil nedávno Deníku Petr Ošlejšek ze společnosti Nimiru, která chce otevřít supermarket ve Ždírci nad Doubravou. „Pozemek je náš. Ale jsou problémy se stavebním materiálem. Třeba koupit betonové konstrukce je problém. Stejně tak měď, železo a hliník. Za koronaviru jely některé podniky jen na jednu směnu a na výrobě je to znát,“ vysvětlil Deníku. Podle Jiřího Nouzy prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví zdražování o stovky procent a nedostatek materiálu přináší do stavebnictví v Česku obrovskou nejistotu. Pro některé podnikatele to může znamenat konec byznysu. Podobně mluví i ekonomové. „Ceny vybraných dřevěných, ocelových a izolačních materiálů se meziročně zvýšily o desítky až stovky procent,“ prohlásil ekonom Štěpán Křeček.