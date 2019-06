Dvě nové ambulance. V Podoubraví se má zlepšit lékařská péče

Havlíčkobrodsko – Dvě nové lékařské ambulance plánuje zřídit na svém území Svazek obcí Podoubraví. V Chotěboři je to ambulance neurologická, ve Ždírci nad Doubravou ortopedie. Pacientům v obou městech by tak odpadlo zdlouhavé, a hlavně pro seniory problematické, cestování za lékařskou péčí do Havlíčkova Brodu.

Ilustrační foto | Foto: www.pixabay.com

Jak informoval Václav Venhauer, předseda svazku a starosta Libice nad Doubravou, s plánem na zřízení nové neurologické ambulance v Chotěboři přišla Endokrinologie Vysočina, s. r. o. zastoupená jednatelkou lékařkou Sylvií Špitálníkovou. Od svazku společnost Endokrinologie nežádá peníze, jde pouze o podporu do výběrového řízení, které v takových případech vždy vedou lékaři, kraj a zdravotní pojišťovny. Další ambulanci by měla být ortopedie ve Ždírci nad Doubravou kterou plánuje J + J Ortopedie, s. r. o. zastoupená doktorem Jakubem Röhrichem a Jakubem Myjavcem. Podle starosty Bohumíra Nikla mají ve Ždírci lékaři už připravenou ordinaci a Svazek obcí Podoubraví chtějí opět jen požádat o podporu do výběrového řízení.

Autor: Štěpánka Saadouni