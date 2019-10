Světlá nad Sázavou – Řidiči ve Světlé si mohou oddechnout. V sobotu 26. října skončily uzavírky dvou komunikací.

První byla silnice do Mrzkovic. Dne 23. 10. prošla kolaudací a stavba byla schválena do předčasného užívání. Dále byla skončena uzavírka ulice Panuškova. Stavba byla rovněž schválena do předčasného užívání od soboty 26. 10. 2019.