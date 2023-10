/VIDEO/ Oranžové kopce dýní nelze přehlédnout. Přímo svítí u silnice. Uprostřed nich stojí váha. Princip nákupu je jednoduchý. Zákazník si vybere dýni, osobně zváží a do kasičky hodí peníze. O dýňovou samoobsluhu v Radňově na Havlíčkobrodsku je velký zájem a lidé by tak neměli s nákupem příliš dlouho váhat.

Dýňová samoobsluha rodinné farmy Brož je otevřená nonstop. Chtěli vyzkoušet lidskou poctivost a tradice se ujala. Placení je čistě na svědomí zákazníka. Všechno začalo před pěti lety. „Stalo se nám, že jsme najednou neměli na dýně odběr. A tak jsme se rozhodli zkusit volný prodej. Samoobsluhu. Protože nikdo neměl čas nad tou hromadou celý den stát. Bylo to vlastně nouzové řešení a mělo úspěch,“ vzpomíná Martin Brož z Farmy Brož v Radňově, místní části Květinova.

Jak Martin Brož dodává, dýně nejsou samozřejmě hlavní artikl jeho rodinné farmy. Ale díky dýním někteří obyvatelé Vysočiny zjistili, že farma Brožových existuje a může nabídnout daleko víc, než jen dýně jednou do roka.

Výběr je široký. Dýně okrasné, špagetové či máslové. Oranžový obr je na kompot nebo na polévku pro celý regiment. „Nabízíme halloweenské dýně, dýně hokaido a máslové dýně. Všechny se dají jíst, ale nejlepší je podle mě máslová dýně. Halloweenská dýně je spíš na okrasu. Naše tradice to není, ale je to módní záležitost a návštěvníci farmy si na to zvykli,“ říká Brož.

Jak dodává, u nich doma mají dýně v kuchyni také svoje místo. Cena u váhy je sympatická. V průměru deset korun za kilo. „Takovou cenu nenabídne žádný supermarket,“ zdůrazňuje Brož.

Do Radňova jezdí pravidelně nakupovat Josef Málek z Havlíčkova Brodu. „Jezdíme sem ale hlavně pro brambory, červenou řepu a nebo krouhané zelí. Samozřejmě pár dýní k nákupu přibereme. Jsou desetkrát lepší než ze supermarketu,“ pochvaloval si.

Jana Kopicová z Chotěboře každý podzim sleduje sociální sítě a čeká, kdy farma Brož zase otevře. Jak poznamenala, je farma zřejmě i „velkolíhní“ koťat. „Běhají mezi dýněmi u silnice. Pokaždé mám strach, aby je tam něco nepřejelo,“ dodala.

U kasičky nikdo nestojí. „Na to u nás nemá nikdo čas. Ale když k nám lidé cíleně přijedou pro dýně, tak už počítají s tím, že zaplatí. Nestává se nám tak, že by někdo odjížděl bez zaplacení. Naprostá většina lidí je poctivá. Někdo do kasičky hodí i víc než ta dýně stojí. Černé ovce se najdou, ale sotva tak pět procent,“ dodává Brož.

O samoobsluze Radňov:

Otevírací doba je nonstop - okrasné dýně stojí dvacet korun za kus - Halloween a hokaido stojí deset korun za kilogram - za špagetové a máslové dýně zákazník zaplatí dvacet korun za kilogram - lidé si vybrané dýně sami zváží a odpovídající sumu vhodí do připravené kasičky.

Jak upřesňuje, nápad odkoukal v cizině. „V zahraničí je to vcelku běžná věc. Chtěli jsme vidět, jak to přijmou zákazníci u nás a osvědčilo se to,“ dodává s úsměvem farmář.

Dýně jsou na farmě u Brožů k mání do konce října. „Když ale teploty spadnou pod nulu, tak musíme skončit, protože by dýně pomrzly,“ vysvětluje Brož.