Oblíbené a hojně navštěvované místo plné nejrůznějších dýní a s nimi spojených atrakcí. Statek u Pipků v Nové Vsi u Leštiny opět otevírá své brány. Jeho návštěvu si musí zájemci předem rezervovat.

Dýňový svět na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny se první návštěvníci dostanou v sobotu 30. září. Bez předchozí rezervace se ale návštěvníci dovnitř nedostanou. Místo si lidé mohou zajistit na webu statku.

I v letošním roce si návštěvu Statku u Pipků užijí nejen dospělí návštěvníci. „Děti se mohou vyřádit na přírodním hřišti s dřevěnými a slámovými atrakcemi. Ve dvoře a v zahradě máme vystavené druhy dýní, které pěstujeme. Můžete si u nás také zakoupit dýně na dekoraci, na vaření či na vyřezávání,“ stojí na webu statku.

Na dvoře i zahradě návštěvníci také narazí na nejrůznější domácí zvířata. Děti si mohou v zahradě vylézt na kombajn. Statek mohou lidé navštívit i se psem.

Podívejte se, jak to v Dýňovém světě vypadalo v předchozích letech:

Zájemci mohou do Dýňového světa zavítat do konce října každý den kromě pondělí a úterý. Od středy do pátku mohou lidé dorazit odpoledne od čtrnácti do osmnácti hodin. O víkendu mají na Statku u Pipků otevřeno od desíti dopoledne a vrata zavírají v šest hodin večer.