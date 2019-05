Havlíčkův Brod /FOTO/ – Ve 14 hodin odpoledne se v pátek 25. května otevřela místnost volebního okrsku č. 14 v základní škole V Sadech v Havlíčkově Brodě. „Máme zapsáno celkem 405 voličů, ale předpokládám, že volební účast bude hodně nízká,“ konstatoval místopředseda komise Stanislav Teplan. Jak prozradil, ve volebních komisích zasedá pravidelně. Při posledních volbách do evropského parlamentu byl například v komisi v České Bělé.

„Zájem byl hodně malý, ani 20 procent voličů tehdy nepřišlo, letos to bude podobné, ne-li horší,“ podotkl pan Stanislav. První voliči přišli hned po otevření. Byla jich asi desítka, vesměs lidé středního věku. „Já chodím volit pokaždé, zatím jsem u žádných voleb nechyběl,“ sdělil například Miroslav Němec. Jak dodal, kandidátů na post europoslance je sice hodně, ale on s vytříděním volebních lístků neměl problém. Vybíral jen mezi známými politickými stranami. „Některé strany ve mně už svým názvem nebudí důvěru a nevím, co si mám představit a co se od nich dá čekat,“ komentoval pan Miroslav svoje rozhodnutí.