EUROVOLBY: V domovech pro seniory byl zájem minimální

Havlíčkobrodsko – S úderem druhé hodiny odpoledne začaly v pátek 24. května volby do evropského parlamentu i na Havlíčkobrodsku. Zástupci volebních komisí se vypravili s urnami i za těmi voliči, kterým cestu do volební místnosti znemožnil zdravotní stav nebo třeba vysoký věk. Tedy i do zařízení pro seniory.

Zájem mezi dříve narozenými byl ale velmi nízký. Necelou stovku obyvatel má například Domov pro seniory Havlíčkův Brod Husova, ale volit tady chtěl jen nepatrný zlomek zájemců. „U nás se chystají k volbám, pokud vím, jenom čtyři lidé," konstatovala tamní sociální pracovnice Šárka Sedláková. Ani v dalším zařízení, Domově důchodců Reynkova v Havlíčkově Brodě, kde žije 103 obyvatel, nebyla u volební urny žádná velká tlačenice. Podle ředitelky Magdaleny Kufrové se rozhodlo volit poslance do europarlamentu asi jen 25 zájemců. Někteří si odvolili v jídelně, za ostatními se komise vydala s urnou až na pokoje. Svoje volební právo si nenechala vzít například Miloslava Neubergová. „Já se účastním každých voleb. Ještě jsem nevynechala a to, že jsem na vozíčku nerozhoduje," oznámila rázně paní Miloslava. Ani vysoký počet kandidátů ji nezaskočil. Jak zdůraznila, dává přednost jenom těm politickým stranám, které dobře zná a kterým věří. Vysokou volební účast nečekala ani Kateřina Klementová, ředitelka Domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou. „Přesné počty nevím, obyvatelé nám nehlásí, zda půjdou volit nebo ne, ale myslím, že to bude odpovídat republikovým předpokladům," konstatovala ředitelka.

Autor: Štěpánka Saadouni