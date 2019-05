„Zapsaných máme 312 voličů, z toho přišlo sotva tak dvacet procent a to hlavně v pátek,“ prozradil v sobotu dopoledne mladičký předseda volební komise Martin Šteidl.

„Čekáme a čekáme na naše voliče. Možná přijde ještě někdo, ale tak kolem jedenácté, třeba až půjde kolem a všimne si, že jsou volby,“ konstatovali ostatní členové volební komise.

Jak upřesnil Martin Šteidl, dlouhou dobu čekání si komise krátí povídáním, vyprávěním příběhů ze života, protože většina členů komise byla u voleb nejméně osmnáctkrát a vzpomínáním jak to vypadalo při posledních volbách do evropského parlamentu. „Tenkrát to prý nebylo o moc lepší. Snad ani dvacet procent nepřišlo. Jinak v pátek chodili volit buď mladí nebo senioři, voliči středního věku zůstali asi většinou doma,“ podotkl Martin Šteidl.

Jak upřesnil, udělal si svůj vlastní průzkum a vybíral jenom z takzvaně silných stran. Protože studuje, přál by si aby Evropská Unie víc podporovala možnosti studentů získávat zkušenosti v zahraničí. V ostatních menších obcích se údaje o účasti voličů různili.

Například ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu volební komise hodinu před zavřením volební místnosti vzkázala, že se určitě nenudí a účast není vůbec špatná. Z 291 zapsaných voličů jich přišlo kolem 30 procent. Stejně v obci Suchá hodinu před uzavřením volební místnosti přišlo 263 zapsaných voličů asi 20 procent. Většinou středního věku.