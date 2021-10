Sociální demokraté měli přesto na Vysočině velkou podporu voličů. „Dělali jsme, co jsme mohli. Na Vysočině jsme měli nejlepší výsledek, ale bohužel to nestačilo, protože v některých krajích nedosáhla sociální demokracie ani čtyř procent. To se Vysočinou vykompenzovat nedá,“ posteskl si lídr sociálních demokratů na Vysočině Jiří Běhounek.

* ČSSD Jiří Běhounek – končí

* ANO Jaroslav Faltýnek – končí, bude nahrazený Drahoslavem Rybou

* KDU-ČSL Vít Kaňkovský – pokračuje

* SPD Radek Koten – pokračuje

* ANO Josef Kott – pokračuje

* KSČM Pavel Kováčik - končí

* ODS Jaroslav Vymazal – končí, bude nahrazen Evou Decroix

* ANO Monika Oborná - pokračuje

* Piráti Jan Pošvář – končí, bude nahrazen Lukášem Vlčkem

* ANO Radek Zlesák – končí, bude nahrazen Martinem Kuklou

Jeho dvanáctileté působení v čele Kraje Vysočina a osmiletá práce v poslanecké sněmovně skončila. „Myslím, že to stačí. My jsme tady pracovali maximálně, kdyby tak pracovali všichni, bylo by to mnohem lepší,“ podotkl.

Podle jeho mínění se musí sociální demokraté domluvit, jak bude strana postupovat dál. „Určitě nevypadne a nezemře. Jsou v ní mladí a nadějní lidé, ti by se měli ujmout kormidla,“ konstatoval.

Prohra v parlamentních volbách je podle něj daň za to, že sociální demokraté vládli společně s Andrejem Babišem. „Babiš nám svou schopností a svým PR oddělením sebral voliče a my už jsme na to nedokázali reagovat. Všechny úspěchy si přivlastnil. My jsme s pěti ministry a čtrnácti poslanci poté, co odešel Foldyna, odvedli obrovský kus práce. To se ale v České republice neoceňuje. Uvidíme, jak to následníkům půjde,“ vyjádřil se Jiří Běhounek.

O křeslo v Parlamentu přišli i komunisté. Ti naopak na Vysočině část svých voličů ztratili. Zatímco v roce 2017 získali 9,44 procent hlasů, letos to bylo jen 4, 67 procenta. „Přál bych si lepší výsledky, ale voliči rozhodli jak rozhodli,“ okomentoval lídr Komunistické strany Čech a Moravy na Vysočině Josef Zahradníček.